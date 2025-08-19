La justicia entrerriana condenó a empresarios denunciados por la Fundación Cauce por talar montes nativos en el Departamento Villaguay, quienes deberán proceder a la regeneración natural de ese bosque.

Esta semana el Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A- , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado, que quedó en firme y deberán cumplirla, reponiendo las especies eliminadas para la regeneración del bosque pre existente.

A efectos de reponer las especies taladas sobre una superficie cuya extensión no se dio a conocer, el Tribunal integrado por las vocales Mizawak, Schumacher y el vocal Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios, y de la Cátedra de Dasonomía (Estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento de los montes) de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la UNER.

La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.

La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo, o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño, lo ejecuten.

También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.

La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.