Crespo – A modo de homenaje, Bernardo Bovier (31), eligió la Parroquia San José de nuestra ciudad para realizar el sábado 23 de febrero a las 19 hs sus Votos Perpetuos y el domingo 24 a las 10:30 hs la Ordenación Diaconal. La ceremonia será presidida por Monseñor Roberto Alvárez , Obispo de Comodoro Rivadavia.

Bernardo, nació en Paraná, ingresó a la Congregación Misionera del Verbo Divino acompañado y guiado en sus primeras experiencias por el recordado sacerdote Cristian Andelique, mientras trabajaba en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Luego, ya en Córdoba, su Maestro de Novicios el Padre Enrique Oggier, a quien el futuro diácono le prometiera en una oportunidad, realizar la homilía en la ceremonia de su ordenación. Es precisamente en homenaje a esta circunstancia y al Padre Enrique quien ejerció el sacerdocio hasta el final de sus días en la Parroquia San José, que fue el ámbito elegido para la celebración.

La comunidad cristiana de la iglesia vive este momento con gran emoción, por ser la primea vez que se realiza en su templo una ordenación diaconal, recordando que hace más de 40 años fue testigo de la última ordenación sacerdotal.

El domingo 24, al finalizar la misa habrá un almuerzo al que quedan invitados quienes quieran acompañar al nuevo diácono en tan importante circunstancia de su vida. Las tarjetas ya están a la venta en la Oficina Parroquial y también pueden solicitarse a integrantes del Consejo Económico.