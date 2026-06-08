La Rectoría de la Escuela Normal Superior Victorino Viale comunica a los Docentes que a continuación se detallan, que se encuentra para su notificación el Orden de Prelación del Cargo de Secretario de Instituto:

-Acosta Francisco

-Vettani Javier

-Del Valle María Celeste

Los interesados deberán concurrir a partir de la fecha y por 5 días hábiles por Secretaría del Establecimiento Escolar, sito en calle Corrientes N° 279, a notificarse en el horario de 13.30 a 22 horas

OTRO

La Rectoría de la Escuela Normal Superior Victorino Viale comunica a los Docentes que a continuación se detallan, que se encuentra para su notificación el Orden de Prelación del Cargo de Secretario Académico de Nivel Superior:

-Pavón María

Los interesados deberán concurrir a partir de la fecha y por 5 días hábiles por Secretaría del Establecimiento Escolar, sito en calle Corrientes N° 279, a notificarse en el horario de 13.30 a 22 horas.