Orden de Prelación del Cargo de Secretario
La Rectoría de la Escuela Normal Superior Victorino Viale comunica a los Docentes que a continuación se detallan, que se encuentra para su notificación el Orden de Prelación del Cargo de Secretario de Instituto:
-Acosta Francisco
-Vettani Javier
-Del Valle María Celeste
Los interesados deberán concurrir a partir de la fecha y por 5 días hábiles por Secretaría del Establecimiento Escolar, sito en calle Corrientes N° 279, a notificarse en el horario de 13.30 a 22 horas
OTRO
La Rectoría de la Escuela Normal Superior Victorino Viale comunica a los Docentes que a continuación se detallan, que se encuentra para su notificación el Orden de Prelación del Cargo de Secretario Académico de Nivel Superior:
-Pavón María
Los interesados deberán concurrir a partir de la fecha y por 5 días hábiles por Secretaría del Establecimiento Escolar, sito en calle Corrientes N° 279, a notificarse en el horario de 13.30 a 22 horas.