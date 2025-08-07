Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que la División Investigaciones llevó adelante un trabajo de pesquisa discreto y sostenido, con el objetivo de esclarecer hechos delictivos ocurridos en la zona rural de los distritos Palmar e Isletas, donde dos fincas fueron afectadas durante la ausencia de sus moradores.

La rápida respuesta de la fuerza permitió implementar operativos en distintos caminos rurales y, gracias a las pruebas e indicios recolectados bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, se logró ubicar un domicilio en la Avenida Paraná de la ciudad de San Benito.

Con prontitud, el Juzgado de Garantías emitió la orden de allanamiento y requisa del inmueble. La medida fue concretada en la tarde de hoy por efectivos de la División Investigaciones de Diamante, en conjunto con personal de la Dirección General.

El operativo permitió incautar diversos elementos, entre ellos utensilios y calzado, que fueron restituidos a sus legítimos propietarios. Además, se logró individualizar a las personas involucradas y el vehículo presuntamente utilizado para cometer los ilícitos. Tanto los implicados como los bienes secuestrados quedaron sujetos al proceso judicial en curso.