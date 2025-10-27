Con motivo de las elecciones legislativas de este domingo, la Jefatura de Policía del Departamento Diamante llevó adelante un operativo especial de seguridad destinado a garantizar el normal desarrollo de los comicios y la protección del orden público.

El dispositivo fue desplegado en 33 edificios escolares habilitados para la votación, distribuidos en todo el territorio departamental. En el operativo participaron más de 70 agentes policiales, quienes estuvieron abocados a la seguridad externa de los establecimientos.

Desde la fuerza destacaron que la jornada transcurrió con total normalidad, sin registrarse incidentes de relevancia, y que la presencia policial permitió que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un clima de tranquilidad, seguridad y respeto cívico.

Las autoridades policiales señalaron además que el operativo formó parte de las acciones coordinadas a nivel provincial para preservar el orden durante todo el proceso electoral, tanto en la apertura y desarrollo de la votación como en el momento del cierre y traslado del material electoral.