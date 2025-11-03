Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que, entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos llevó adelante un amplio operativo de seguridad en el territorio de las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante.

El despliegue —que combinó medios náuticos y apoyo terrestre— contó con la participación de siete embarcaciones, treinta funcionarios policiales y equipos de apoyo táctico, además del acompañamiento operativo de la Jefatura Departamental Victoria.

El objetivo principal fue reforzar la prevención del delito y brindar seguridad a los habitantes isleños en un entorno de difícil acceso y características geográficas desafiantes. La zona de cobertura se extendió hasta los límites con las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, a la altura de San Pedro, San Nicolás y Villa Constitución, sectores donde operaban bandas delictivas vinculadas a actividades en el río Paraná y Pavón.

Operativos coordinados e investigación en curso

El dispositivo fue comandado por el Jefe de Operaciones de Delitos Rurales junto con su par de la Jefatura Departamental Victoria, en coordinación con la Fiscalía del Departamento Victoria.

Según se indicó, las tareas formaron parte de la investigación del ataque armado ocurrido el jueves 16 de octubre, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Islas fueron agredidos con disparos mientras cumplían funciones en la zona.

Durante los cuatro días de trabajo, se verificaron más de 25 establecimientos rurales y se controlaron 69 embarcaciones, varias con ocupantes provenientes de San Nicolás y Villa Constitución. En total, 150 personas fueron identificadas y chequeadas a través de sistemas federales de registro.

Los controles concluyeron con el secuestro de nueve armas de fuego, entre ellas dos revólveres calibres .44 y .32, tres carabinas calibre .22, tres escopetas calibre 16 y una cantidad importante de municiones. Todas las armas carecían de documentación legal y fueron incautadas a bordo de embarcaciones que navegaban por las vías fluviales de las islas entrerrianas.