Con un despliegue coordinado en toda la provincia, el Gobierno de Entre Ríos presentó los resultados del Operativo Blindaje, una estrategia de prevención del delito que se ejecutó de manera simultánea en diferentes jurisdicciones y que también alcanzó al sistema penitenciario provincial.

La intervención, considerada por las autoridades como una de las de mayor magnitud en materia de prevención y control territorial, involucró a más de 1.600 funcionarios, entre efectivos policiales, personal operativo y agentes del Servicio Penitenciario.

El objetivo central fue profundizar acciones estratégicas de seguridad, fortalecer la presencia del Estado en el territorio y generar mayores condiciones de prevención y control.

Un operativo de alcance provincial

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que el Operativo Blindaje permitió realizar procedimientos simultáneos en distintos puntos de Entre Ríos, enfocados en la identificación de personas, controles preventivos y acciones vinculadas a investigaciones en curso.

El despliegue también dejó como resultado la sustracción de elementos considerados de interés investigativo y diferentes secuestros vinculados a tareas de control.

Según remarcaron desde el Ejecutivo, se trató de una intervención sin precedentes por su dimensión territorial y por la articulación entre distintas áreas de seguridad.

Tecnología y conectividad: uno de los ejes destacados

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que uno de los aspectos centrales del operativo fue la capacidad de coordinación alcanzada por las fuerzas de seguridad.

“Lo importante de este operativo, más allá de la ejecución simultánea en toda la provincia y en el Servicio Penitenciario, es que nos permitió poner en evidencia el avance de conectividad y tecnología que adquirió nuestra fuerza en estos dos años”, sostuvo el funcionario.

En esa línea, desde el Gobierno provincial señalaron que las mejoras en infraestructura tecnológica y comunicaciones permitieron una ejecución más eficiente de este tipo de procedimientos.

Mejoras en dependencias policiales

Por su parte, el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, subrayó los cambios registrados en materia de equipamiento y conectividad dentro de la fuerza.

“Cuando empezamos la gestión había dependencias que no tenían acceso a internet, que tenían equipamientos antiguos que solo permitían recibir mensajes. Hoy podemos decir que la mayoría de las dependencias tienen acceso a conectividad y que hemos mejorado la calidad laboral y de servicio para nuestro personal”, afirmó.

Desde la Policía destacaron que estas mejoras impactan tanto en la operatividad diaria como en la capacidad de respuesta ante procedimientos de gran escala.

Requisa en la Unidad Penal N° 1 de Paraná

Uno de los puntos más relevantes del Operativo Blindaje fue la requisa rutinaria realizada en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde se desplegó un procedimiento exhaustivo dentro del Servicio Penitenciario.

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de:

Teléfonos celulares de alta gama

Botellas con bebidas alcohólicas de fermentación casera

Baldes utilizados para almacenamiento de esas bebidas

Las autoridades indicaron que estos controles forman parte de las tareas permanentes para prevenir irregularidades dentro de las unidades penitenciarias.

Más de 400 procedimientos en lo que va del año

Desde el Ministerio recordaron que este tipo de operativos se desarrollan de manera cotidiana en la provincia.

En lo que va del año, ya se realizaron más de 400 procedimientos, con resultados vinculados a:

Secuestros de estupefacientes

Detenciones

Incautaciones de distintos elementos

Controles preventivos y tareas de inteligencia operativa

El Operativo Blindaje se suma así a una estrategia provincial orientada a reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.

Seguridad, control y presencia territorial

Con un despliegue simultáneo, fuerte participación de personal y acciones en calles, dependencias y unidades penales, el Operativo Blindaje dejó resultados concretos en materia de control e incautaciones.

Desde el Gobierno provincial sostienen que este tipo de intervenciones buscan llevar mayor tranquilidad a la ciudadanía y consolidar una estrategia de prevención sostenida.

Y en ese marco, la coordinación entre tecnología, presencia territorial y operatividad aparece como uno de los ejes centrales de la política de seguridad en Entre Ríos.