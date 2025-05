El senador provincial por el departamento Uruguay, el peronista Martín Oliva, se reunió este lunes en La Histórica con representantes gremiales locales de FESTRAM, AGMER y ATE para escuchar su postura frente al proyecto de ley presentado por el oficialismo provincial que propone la creación de una nueva obra social para los trabajadores del Estado entrerriano que reemplace al IOSPER. La norma le da al Poder Ejecutivo la conducción de la obra social.

“Nosotros creemos que hay que escuchar. Todo lo que necesita alguien que legisla es información. Más allá de lo que esté escrito en un proyecto, es fundamental conocer la voz de los trabajadores. Y la forma de escucharlos es a través de sus representantes”, afirmó el presidente del Bloque de Senadores Justicialistas.

Durante el encuentro, los gremios manifestaron su rechazo a la iniciativa y alertaron sobre las consecuencias que podría tener en el actual sistema solidario de la obra social. La ley que la rige tiene más de 50 años y ha tenido sucesivas modificaciones para mejorar su funcionamiento.

El médico cardiólogo y doctor en medicina remarcó que el proyecto “necesita ser estudiado con profundidad, responsabilidad y apertura”, y que “no se puede legislar con ligereza sobre algo tan delicado como el acceso a la salud”. “Los legisladores tenemos hoy la obligación histórica de garantizar que este debate sea amplio, técnico y participativo. Deben escucharse las voces de los sindicatos, las entidades médicas, los jubilados y las familias que dependen todos los días del IOSPER”, agregó.

En ese sentido, el senador señaló que “en el caso de Concepción del Uruguay, la única ciudad que cuenta con una obra social municipal propia, este proyecto podría afectar directamente su funcionamiento”.

En relación con los cambios propuestos al sistema de gobernanza de la obra social, el senador advirtió que “uno de los aspectos más preocupantes es la eliminación de la representación democrática de los trabajadores en el directorio del IOSPER, lo que implicaría una concentración de poder en manos del Ejecutivo y algunos gremios mayoritarios”.

Finalmente, Oliva hizo un llamado a priorizar una mirada sanitaria y no meramente financiera: “El IOSPER es una construcción colectiva, financiada exclusivamente por trabajadores y jubilados. Su objetivo no es generar ganancias, sino garantizar el derecho a la salud de más de 300.000 afiliados. Ese derecho no puede ponerse en riesgo por decisiones apuradas ni por intereses sectoriales”.

El proyecto comenzará a tratarse este miércoles en las comisiones del Senado provincial.