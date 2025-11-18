El gigante de infraestructura web Cloudflare anunció que el incidente de servicio global que afectó a miles de plataformas fue resuelto y que sus sistemas operan con normalidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la compañía informó que sus ingenieros "ya no están observando errores o latencia elevados en la red". La resolución definitiva del incidente se dio por finalizada a las 14:42 UTC (11:42 ARG).

La empresa confirmó que el problema se había iniciado como una "degradación de servicio interna" y obligó a suspender temporalmente el acceso WARP en Londres para "remediar" el fallo.vgct8Q

Cloudflare solicitó a sus clientes que "es considerado seguro volver a habilitar cualquier servicio" que haya sido desactivado. La firma comunicó que continuará monitoreando la plataforma y llevará a cabo una "investigación más profunda" sobre la interrupción.