En el marco de Octubre Rosa, el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Crespo tendrá una serie de actividades destinadas a concientizar sobre la prevención, los controles médicos periódicos y la detección temprana de la enfermedad.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Crespo junto a la Fundación Un Ángel de Argentina e incluye propuestas para compartir experiencias, generar espacios de encuentro y promover el cuidado de la salud.

Uno de los momentos destacados de la agenda será la presentación del nuevo equipamiento de mamografía, prevista para el lunes 19 de octubre en el edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg.

Jueves 15: charla, tejido y encuentro en el museo

La programación comenzará el jueves 15 de octubre con una charla sobre prevención del cáncer de mama y la importancia de los controles médicos, destinada a las familias del jardín municipal. La actividad se realizará a las 11:00.

Por la tarde, desde las 16:00, habrá una jornada de tejido en el Museo Municipal Del Centenario, ubicado en Arnoldo Janssen 355. A las 17:00 se compartirá una tarde de té.

Durante el encuentro se confeccionará un mural rosa del Árbol de la Vida, integrado por los tejidos realizados a lo largo del mes mediante la propuesta del Ovillo Viajero.

Sábado 17: caminata y baile para promover hábitos saludables

El sábado 17 de octubre, a las 17:00, se realizará la caminata Tomate la vida a pecho, organizada junto a la Fundación Un Ángel de Argentina.

La actividad partirá desde la Plaza Sarmiento y, al finalizar el recorrido, se desarrollará una clase de baile y una merienda saludable.

La convocatoria invita a vecinos y familias a sumarse a la jornada. Desde la organización también solicitaron concurrir con alguna prenda rosa, en referencia a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Lunes 19: presentación del mamógrafo y testimonios de vida

El lunes 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las actividades comenzarán a las 9:00 con la distribución de lazos rosas, con salida desde el Museo Municipal Del Centenario.

Por la tarde, a las 19:30, la Municipalidad de Crespo y la Fundación Un Ángel de Argentina presentarán el nuevo equipamiento de mamografía en el edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg, ubicado en Mendoza 855.

Luego, a las 20:15, la programación continuará en el Museo Municipal Del Centenario con charlas y testimonios de vida de Andrea Ulrich, Sonia Schneider y Edith Haberkorn.

También participará la Fundación Un Ángel de Argentina y habrá propuestas artísticas de expresión corporal y tango.

Prevención y detección temprana

Las actividades de Octubre Rosa buscan reforzar el mensaje sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y el acceso a los controles de salud.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y todas las propuestas son libres y gratuitas.

Agenda de actividades