Nogoyá.- El Hospital San Blas, lanzó como lo hace cada mes de octubre la campaña denominada “Octubre Rosa” que forma parte de las innumerables campañas de concientización para prevenir y detectar de manera temprana el cáncer de mama.

“El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer occidental y la principal causa de muerte por cáncer femenino. Pero con una detección temprana, se puede evitar. El Hospital de San Blas realiza mamografías en forma gratuita” indicaron desde el nosocomio al comenzar el presente mes.

“Octubre es el mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama. El objetivo es aumentar la atención y la sensibilización sobre esta enfermedad, promoviendo la detección temprana y diagnóstico precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer occidental y la principal causa de muerte por cáncer femenino en los países del mundo. En general, el aumento global de la incidencia del cáncer de mama está relacionado con la edad, siendo mayor en mujeres de edad avanzada” argumentaron, contando que durante todo el año el Hospital de San Blas realiza mamografías en forma gratuita. La paciente interesada deberá pedir un turno por Mesa de Entradas, con el pedido médico de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Ampliando los alcances de esta campaña, el licenciado Hernán Astudilla a cargo del área de prensa del nosocomio, dijo: “sabemos de la importancia de concientizar y sabemos que eso ha tomado valor en diferentes ámbitos de la comunidad. En nuestro hospital durante todo el año realizamos de manera gratuita las mamografías y en este mes se intensifican los controles porque se encaran campañas con los Centros de Salud del departamento que convocan a pacientes y realizan el traslado a nuestro hospital”.

En el diálogo, Astudilla aclaró que todas las mamografías se deben realizar con pedido médico, “trabajaremos todo el mes otorgando turnos de 7 a 13 horas, no habiendo un límite establecido para la cantidad de estudios”.

También remarcó que nuestro hospital posee un mamógrafo de última generación, “se adquirió hace dos años y cada mes de octubre está realizando unos 200 estudios, pero en los demás meses se realizan entre 30 y 40 atenciones. Recordamos en este mes, la importancia del autocontrol, no solo en mujeres, sino también en los hombres. El cáncer es una enfermedad curable si se detecta a tiempo, no hay que temerle sino respetarla”.