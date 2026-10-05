El desayuno puede ser una buena oportunidad para incorporar alimentos que aporten proteínas, fibra y otros nutrientes necesarios para comenzar el día. Entre las opciones posibles está el huevo, un alimento versátil que permite preparar platos rápidos y diferentes.

No existe una única fórmula para un desayuno saludable. La combinación de alimentos y las necesidades de cada persona son factores que deben tenerse en cuenta. Una alternativa es acompañar el huevo con frutas, verduras, cereales integrales, semillas o lácteos.

Estas son ocho opciones fáciles para variar el desayuno.

1. Tostada con huevo, jamón y tomate

Una alternativa sencilla para quienes prefieren un desayuno salado.

Se puede preparar una tostada de pan integral o de masa madre y agregar un huevo a la plancha, junto con tomate y una porción de jamón o pechuga de pavo. Un chorrito de aceite de oliva completa la preparación.

2. Huevo duro con frutas

Es una de las opciones que requiere menos preparación.

El huevo puede cocinarse la noche anterior y conservarse refrigerado para utilizarlo al día siguiente. Se puede acompañar con frutas de estación, semillas y una tostada de pan integral.

3. Tostada con queso, jamón y huevo

Otra combinación clásica es la tostada con queso, jamón y huevo.

Se puede calentar el pan con el queso y el jamón y luego agregar un huevo poché o a la plancha. Es una opción rápida y fácil de adaptar con otros ingredientes.

4. Huevo poché sobre una tostada

El huevo escalfado requiere un poco más de técnica, pero se prepara en pocos minutos.

Hay que llevar agua a hervor suave, formar un remolino con una cuchara y colocar en el centro un huevo previamente cascado en una taza. Después de unos tres minutos, se retira con cuidado.

Puede servirse sobre una tostada acompañado de tomate, palta, queso o alguna otra verdura.

5. Tostada de palta y huevo

La combinación de palta y huevo se convirtió en una alternativa habitual para los desayunos.

Se puede preparar una tostada de pan integral con palta pisada o cortada en láminas y agregar un huevo a la plancha, poché o duro. También puede acompañarse con tomate y semillas.

6. Sándwich vegetal con huevo

Un sándwich también puede convertirse en una opción para el desayuno.

Se puede utilizar pan integral y rellenarlo con huevo duro, lechuga, tomate, palta y queso. Es una preparación que también puede servir como merienda o comida rápida.

7. Huevos revueltos

Los huevos revueltos son una de las preparaciones más simples y permiten combinar distintos ingredientes.

Además del huevo, se pueden incorporar verduras, queso o jamón. Para completar el desayuno, pueden acompañarse con fruta o palta.

8. Tortilla francesa

La tortilla francesa permite variar el desayuno con diferentes rellenos.

Al huevo batido se le pueden agregar verduras, tomate, queso o jamón. También se puede preparar con una pequeña cantidad de leche para conseguir una textura más esponjosa.

Un alimento versátil

Una de las principales ventajas del huevo es su versatilidad. Puede prepararse duro, poché, a la plancha, revuelto o en tortilla y combinarse con diferentes alimentos.

Para armar un desayuno variado, puede acompañarse con una fuente de carbohidratos de buena calidad, como pan integral o avena; grasas saludables, como palta, frutos secos o semillas; y frutas o verduras.

La clave está en variar los alimentos y adaptar las cantidades y combinaciones a las necesidades de cada persona.