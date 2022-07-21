12 obras de teatro fueron seleccionadas por el jurado para participar en el 37 Encuentro Entrerriano de Teatro que se realizará en Concepción del Uruguay del 25 al 28 de agosto.



La iniciativa es impulsada por La Secretaría de Cultura de Entre Ríos en co-gestión con la Municipalidad de Concepción del Uruguay.



El Jurado de Selección integrado por Sandra Franzen, Mario Martínez y Julieta Vigo quienes luego de haber evaluado las 63 (sesenta y tres) carpetas y videos de las obras y propuestas escénicas de toda la provincia presentadas a la Convocatoria, eligieron por unanimidad y sin orden de mérito las siguientes obras, según los criterios establecidos en el Reglamento del 37° Encuentro Entrerriano de Teatro para participar del mismo:



«Las Maciá» (Maciá); por la Región I (Departamentos de Gualeguay, Nogoyá, Rosario del Tala y Villaguay).



«El regreso de los pájaros» (Colón); por la Región II (Departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y Uruguay)



«Cuenca, todo debajo» (Concordia); por la Región IV (Departamentos de Concordia, Federación y San Salvador)



«Plan reservado» (Paraná); por la Región V (Departamentos de Diamante, Victoria y Paraná)



Las obras «La Nana» y «Malvina, una soberanía gauchesca» quedaron seleccionadas por la ciudad sede (Concepción del Uruguay)



En relación a los espectáculos para las infancias las obras seleccionadas fueron: «M. I. Mundo imaginario» (Paraná); y «Moch y Lota» (Concordia).



Obras seleccionadas por el Jurado sin criterios de territorialidad o género: «Absentha» (Gualeguaychú); «El rastro, tras la huella de Isidro Velázquez» (Paraná); «Las Noras» (Paraná); y «Mujer con caja de herramientas» (Gualeguaychú).



Cabe destacar que de la Región III (departamentos de Federal, Feliciano y La Paz) no se presentaron propuestas.



Un rasgo a destacar de la edición de este año es la disposición (mediante Reglamento) de seleccionar al menos una obra por región entrerriana para garantizar la cuestión federal. De esta manera, se encuentran representadas todas las zonas de la provincia. Las regiones coinciden con las que se establecen en el Consejo Provincial de Cultura.



El objetivo de la selección estuvo en conformar una programación que funcione como una vidriera de la producción teatral entrerriana, considerando al teatro como industria cultural y a sus protagonistas como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Para este fin, cada compañía percibirá el pago de un cachet artístico por la función realizada y se cubrirán los gastos de estadía en la ciudad sede del Encuentro.



Desde la organización se anunció también que la programación definitiva estará terminada en los próximos días y allí se podrán conocer las salas, días y horarios cuando realizarán función los elencos antes mencionados.



El acceso a todas las actividades será libre y gratuito, teniendo en cuenta la capacidad de las salas, tanto para funciones como capacitaciones y charlas abiertas.