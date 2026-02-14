Crespo.- En enero comenzó el plan de obras municipales correspondiente al año 2026. Esta semana se inició el hormigoneado de la primera cuadra en asfaltarse este año: Estrada, entre Santa Fe y Chaco, cerca del Vivero Municipal.

El jueves pasado, el intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, recorrieron la obra. En diálogo con Paralelo 32, Cerutti destacó el inicio del plan de obras para este año “con el compromiso que tenemos con el vecino que se organiza en consorcios”.

Por su parte, Hofer destacó la rapidez de esta obra, porque la cuadra ya tenía cordón cuneta, lo que permite trabajar con niveles ya establecidos y sólo hay que hacer apertura de caja, colocar una subbase de broza-cemento, realizada la semana anterior. Si el tiempo acompañaba, se terminaba el hormigonado este viernes y había que esperar el fraguado definitivo para los siguientes días.

Pavimento en Parque del Lago

Hofer comentó que “en simultáneo, comenzaron los trabajos en calle Federación, del Barrio Parque del Lago, se van a pavimentar dos cuadras, y media cuadra sobre Favaloro y hasta el límite con el Parque del Lago; además, se va a hacer cordón cuneta por administración en una cuadra de calle Hermanos Henkel, porque ahí hay un entubado que desemboca en el arroyo cercano, que se debe proteger”.

Destacó que las obras en curso van a resolver en gran parte inconvenientes que se producen con los desagües pluviales en días de tormentas y lluvias abundantes.

Luego de estas obras, ya hay consorcios con mucho avance en el pago (deben superar el 70% de pago sobre el costo total de las obras), en las calles Ramón Carrillo y en René Favaloro, entre Democracia y el límite del Parque del Lago, están llegando al 70% de pago. Los tenemos previsto para ejecutar las obras y seguir resolviendo los problemas de desagües pluviales en esa zona”, destacó.

En materia de pavimentación, Hofer recordó que durante 2025 se terminaron 18 cuadras de pavimento, tanto por consorcio como por administración.

Otras obras

La secretaria Hofer se refirió a otras obras que se encaran en los primeros meses del año, como la terminación de las dos plazas en Barrio La Paz, que quedarían listas durante febrero.

Además, personal municipal ya está trabajando en el mantenimiento de algunas plazas, como Plazoleta de la Democracia; plaza del Bosquecillo, en Barrio Norte; plaza en calle Stronatti y Lavalle; también, el espacio verde al final de calle Florentina Gómez Miranda, que se quiere poner en valor.

En saneamiento, también se está trabajando en una estación elevadora de efluentes en F.G. Miranda y Los Wichis. Se espera la llegada de material comprado, para completar esa inversión.

En el Parque Industrial durante el año se irán programando nuevas cuadras de pavimentación. Hofer recordó la construcción de un Salón de Usos Múltiples, que podrá avanzar a partir de la firma de un convenio de donación de 15 mil ladrillos PET elaborados en el Parque Ambiental Crespo. Ese material será utilizado en la obra que va a encarar la comisión directiva del sector industrial.