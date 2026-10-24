Crespo.- El Departamento Ejecutivo Municipal elaboró un proyecto de nuevo Código de Edificación que debería regir las construcciones privadas en la jurisdicción de la ciudad de Crespo a partir del año próximo. El proyecto de ordenanza correspondiente fue presentado en la última sesión del Concejo Deliberante y pasó a estudio.

Necesidad de actualización

La propuesta actualiza la Ordenanza N°39/09, que rige las construcciones en nuestra ciudad, sin modificaciones desde octubre de 2009. En ese lapso de 17 años Crespo creció y se transformó; surgieron técnicas, materiales y sistemas de construcción que el texto original no contempla. Desde el Ejecutivo se subraya que en su aplicación cotidiana, varias disposiciones de la ordenanza 39/09 resultan ambiguas y no permiten regular u ordenar adecuadamente las obras privadas.

El proyecto actualizado incorpora temas como: condiciones de habitabilidad, iluminación y ventilación; medidas mínimas de los ambientes; piletas privadas; desagües pluviales y cloacales; sistemas constructivos no tradicionales, como viviendas prefabricadas o construcciones de madera, con materiales naturales o de contenedores marítimos. El nuevo código actualiza también el procedimiento de permisos; las obligaciones de propietarios, profesionales y empresas constructoras; así como el régimen de infracciones y penalidades que debe aplicar el Juzgado de Faltas.

Desde enero

El proyecto fija su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2027, aunque los interesados podrán pedir que se aplique antes en sus construcciones. Los expedientes iniciados antes de la fecha de vigencia se resolverán con la Ordenanza N°39/09 siempre que la documentación técnica esté completa o se complete dentro de los 60 días hábiles siguientes. Se destaca que los permisos ya otorgados mantendrán su validez, de modo que el cambio de régimen con el nuevo Código de Edificación no afecte los trámites en curso.

Torre mixta

Ingresó al HCD y pasó a estudio un proyecto de ordenanza que autoriza por vía de excepción la construcción de un edificio en altura, denominado Torre Mixta, a emplazarse en la dirección San Martín 828, sobre la cuadra de la arteria céntrica limitada entre las calles Sarmiento y Güemes. El titular del proyecto edilicio es la empresa Crespo Emprendimientos S.R.L. y la responsabilidad técnica corre a cargo del arquitecto Raúl Pittavino.

Las excepciones solicitadas se refieren a la envolvente lateral resultante de la relación 2/7 y al Factor de Suelo Natural No Pavimentado (FNNP). Respecto de la envolvente lateral, la solicitud se fundamenta en que mantener los retiros laterales exentos de aproximadamente 4,10 metros en toda la altura de la torre permite un desarrollo viable del programa arquitectónico sin la reducción progresiva que impone el plano inclinado de la relación 2/7, conservando las cuatro fachadas exentas y el tratamiento urbano del entorno. En tanto, la excepción al Factor de Suelo Natural No Pavimentado (FNNP) permitiría compensar la construcción de un nivel de estacionamiento semisubterráneo requerido para suplir las cocheras del emprendimiento.

El tema técnico

En construcción urbana, la envolvente lateral resultante es el límite geométrico tridimensional que define hasta dónde puede extenderse una edificación hacia los costados de su terreno. Funciona como una ‘pared imaginaria’ para garantizar que los edificios vecinos no se queden sin luz natural, ventilación o privacidad. Imponer un plano inclinado de 2/7 (dos séptimos) implica una restricción geométrica específica para ‘escalonar’ el edificio a medida que gana altura: por cada 7 metros que el edificio sube en vertical, debe retirarse 2 metros en horizontal hacia el interior del terreno para generar terrazas, retiros o silueta piramidal.

En el caso del FNNP, el proyecto de construcción propone un plan de compensación hidráulica y ambiental, con cubiertas verdes, tanques de captación y reserva, reutilización de agua y sistema de descarga pluvial retardada.

Nota de vecinos

Sobre este tema, ingresó al Concejo Deliberante una nota de vecinos de la futura construcción, preocupados por un posible impacto negativo sobre las viviendas aledañas. Los vecinos solicitan una audiencia con los concejales para informarse sobre el proyecto.