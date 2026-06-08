LSM.- El sábado 26 de septiembre por la noche, se realizó en Libertador San Martín el acto de inauguración del edificio municipal, el cual fue que fue reconstruido luego de un incendio.

En el marco de los 122 años de la localidad, el Gobernador Gustavo Bordet mantuvo además con el intendente vecinalista, Raúl Casali, y autoridades municipales un encuentro de trabajo “para seguir poniéndonos de acuerdo en esta agenda común que tenemos que transitar en estos tres años y medio que nos quedan», señaló.

Finalizada la reunión de trabajo, Paralelo 32 dialogó con la Senadora Provincial Claudia Gieco y la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, quienes además de destacar el grato momento compartido en la reinauguración del edificio, adelantaron algunos puntos resaltantes acordados según la agenda de trabajo planteada por el Gobernador.

La Senadora Claudia Gieco manifestó que “El gobernador Bordet se comprometió a dar continuidad a la extensión de la línea de gas natural para el Barrio Puíggari, como así también sobre el trámite de las lagunas de tratamiento de cloacas”, y agregó que “Además, se trató el tema de salud, respecto al Centro de Salud Puíggari y también dar continuidad a una parte que falta terminar en el CIC, donde se trasladaría el Centro de Salud Municipal. Se harían las gestiones para que se concreten”, afirmó.

La Ministra Rosario Romero se refirió al nuevo edificio municipal, diciendo que “Es tan relevante que en el 122° año de existencia, Libertador San Martín cuente con comodidades para el funcionamiento de una de sus instituciones fundamentales, como es la municipalidad. De una desgracia sucedida hace cuatro años, fue la que motivó que naciera la necesidad de rehacer un edificio que hoy vemos lo luminoso, lo equipado que está y la verdad que es un momento de celebración”, expreso.

Respecto a la reunión de trabajo y en sintonía con lo manifestado por la senadora Gieco, acotó que “Hemos estado dialogando sobre obras para la comunidad, para la zona, en la cual el gobernador comprometió sus esfuerzos para la obra de ampliación de gas, y de las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales”.

Sobre el ambiente de trabajo con el municipio, la Ministra de Gobierno y Justicia afirmó que “Tenemos excelentes vínculos, estamos en permanente contacto con el intendente, en torno a la pandemia, él ha dialogado con los legisladores y sobre todo con la ministra de salud y su equipo, y la labor que se está haciendo, es de mucha combinación y acuerdos entre los estados”; y concluyó remarcando que “Acá no hay diferencias político partidarias, todos estamos peleando para adelante y tratando de hacer las cosas bien en beneficio del bienestar general”.