Obras en Crespo: qué calles estarán intervenidas este martes y dónde circular con precaución
La Municipalidad realizará trabajos de pavimentación, repavimentación, iluminación, desagües y bacheo en distintos barrios de la ciudad. Piden extremar los cuidados al transitar por las zonas afectadas.
La Municipalidad de Crespo dio a conocer el cronograma de obras y trabajos de mantenimiento previstos para este martes 28 de julio, que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad y podrían generar demoras o restricciones parciales al tránsito.
Las tareas abarcarán los barrios Guadalupe, San Cayetano, Azul, Parque del Lago, San José y el Área Industrial, con intervenciones vinculadas a pavimentación, infraestructura vial, alumbrado público y desagües pluviales.
Los trabajos programados
Entre las obras previstas para la jornada se destacan:
- Colocación de una nueva luminaria pública en la intersección de Democracia y Alemanes del Volga.
- Repavimentación del acceso Presidente Illia, en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra.
- Pavimentación de calle Dr. Ramón Carrillo, entre Tita Merello/Diamante y el arroyo.
- Preparación del suelo para la futura pavimentación de Marcelo Fontana, entre Besler y Trembecki, mediante la apertura de caja.
- Obras preliminares para instalar una garita sobre Acceso Presidente Perón y Ruta Nacional 131.
- Construcción del último tramo de desagües pluviales en Florentina Gómez Miranda.
- Trabajos de bacheo en calle Tucumán, entre 9 de Julio y Buenos Aires.
Piden circular con precaución
Desde el municipio solicitaron a automovilistas, motociclistas y peatones transitar con precaución por los sectores donde se ejecutarán las obras, debido a la presencia de maquinaria vial, camiones y personal municipal.
Las autoridades recordaron que las tareas pueden generar reducciones de calzada o desvíos temporales, por lo que recomiendan respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
Cómo realizar consultas o reclamos
Los vecinos que necesiten efectuar consultas, reclamos o solicitar servicios municipales pueden comunicarse con el área de Atención Ciudadana a través de los siguientes canales:
- Teléfono (24 horas): (0343) 495-1160 o 0800-555-2737.
- WhatsApp: (343) 613-1131, de lunes a viernes, de 7 a 13.
- Sitio web: www.crespo.gob.ar.