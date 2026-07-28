La Municipalidad de Crespo dio a conocer el cronograma de obras y trabajos de mantenimiento previstos para este martes 28 de julio, que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad y podrían generar demoras o restricciones parciales al tránsito.

Las tareas abarcarán los barrios Guadalupe, San Cayetano, Azul, Parque del Lago, San José y el Área Industrial, con intervenciones vinculadas a pavimentación, infraestructura vial, alumbrado público y desagües pluviales.

Los trabajos programados

Entre las obras previstas para la jornada se destacan:

Colocación de una nueva luminaria pública en la intersección de Democracia y Alemanes del Volga .

en la intersección de . Repavimentación del acceso Presidente Illia , en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra .

, en el tramo comprendido entre . Pavimentación de calle Dr. Ramón Carrillo , entre Tita Merello/Diamante y el arroyo.

, entre y el arroyo. Preparación del suelo para la futura pavimentación de Marcelo Fontana , entre Besler y Trembecki , mediante la apertura de caja.

de , entre , mediante la apertura de caja. Obras preliminares para instalar una garita sobre Acceso Presidente Perón y Ruta Nacional 131 .

sobre . Construcción del último tramo de desagües pluviales en Florentina Gómez Miranda .

en . Trabajos de bacheo en calle Tucumán, entre 9 de Julio y Buenos Aires.

Piden circular con precaución

Desde el municipio solicitaron a automovilistas, motociclistas y peatones transitar con precaución por los sectores donde se ejecutarán las obras, debido a la presencia de maquinaria vial, camiones y personal municipal.

Las autoridades recordaron que las tareas pueden generar reducciones de calzada o desvíos temporales, por lo que recomiendan respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Cómo realizar consultas o reclamos

Los vecinos que necesiten efectuar consultas, reclamos o solicitar servicios municipales pueden comunicarse con el área de Atención Ciudadana a través de los siguientes canales: