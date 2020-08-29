Crespo- La artista plástica Anabella Jacob expone sus obras en una importante galería de arte de Palermo (Bs. As.). Invitada por la curadora de arte de Wosco Art Gallery, la artista crespense participa con dos obras de su autoría, que permanecerán expuestas y a la venta durante seis meses, junto a obra de otros creativos y reconocidos artistas, entre ellos Gabriel Machado, el fotógrafo de las celebrities argentinas.

“Me contactó la curadora de arte por Instagram, hace dos semanas. Me envió la info con el contrato de la galería, le dije cuáles eran las obras disponibles, hubiera preferido tener más y otros diseños, por suerte le gustaron y tuve que mandarle una pequeña biografía y fotos de las obras con los precios”- dice a Paralelo 32.

“Era algo que no me esperaba y que me interesa”- agrega Anabella.

Se trata de una pintura en acrílicos sobre bastidor entelado de 80 x 60 cm ‘Identidad’, donde lo principal es la figura de un rostro que solo tiene los labios, “por eso el doble mensaje de la obra y su nombre – señala- y otra, también en acrílicos sobre bastidor entelado de 40 x 40 cm, ‘Enigma’, una pintura de una chica que se tapa con una hoja”.

Actualmente las obras que plasma esta joven artista refieren a rostros mezclados con la naturaleza, la botánica, donde la combinación de los colores juega su mejor parte.