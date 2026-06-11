El precio de venta de una de las obras del pintor cubano Wifredo Lam, que pertenece a la época más importante del artista, podría situarse entre 8 y los 12 millones de dólares, según, Anna Di Stasi, directora del Departamento de Arte Latinoamericano de las casa de subastas Sotheby’s.

“Es una combinación visual de la cultura afrocubana con movimientos europeos modernistas, principalmente el surrealismo, que influyó tanto la obra de Wifredo Lam”, explicó Di Stasi.

El cuadro titulado ‘Omi Obini’, de acuerdo con expertos, exploró la injusticia social, la espiritualidad y el renacimiento. Sus tonos rojos, amarillos y violetas magnetizan a quien lo observa.

Di Stasi asegura que “es una obra impactante, no solamente por la escala que tiene, sino también por la condición física en que se encuentra después de tantos años de haberse pintado”.

La obra fue hecha durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el pintor dejó Europa, ya que se vio obligado a regresar a Cuba, en donde sus pinceles se enriquecieron con el cambio encontrado en la isla.

El cuadro, proveniente de una colección privada, se subastará el próximo 29 de junio en la sucursal de Sotheby´s en la ciudad de Nueva York.

“Hay una gran demanda por la obra de Wifredo Lam, no solo en Estados Unidos, sino también Europa y Sudamérica”, concluyó Di Stasi.