Victoria.- En el marco de la conmemoración del Día del Inmigrante, el Museo Municipal Carlos Anadón inauguró el 4 de septiembre la muestra temporal “Equipaje de Arraigo: lo que trajeron, lo que construyeron”, una propuesta que reúne objetos, testimonios y fotografías sobre el impacto social, económico y cultural de las distintas colectividades en la ciudad.

Entrevistado por Paralelo32, el titular del museo, Claudio “Chano” Salinas, brindó precisiones sobre el contenido de la exposición y resaltó cómo los distintos procesos migratorios moldearon la identidad local a lo largo de más de dos siglos.

“Ir al museo es encontrarse con testimonios y fotografías que reflejan momentos clave de nuestra historia. La inmigración en Victoria es difícil de resumir en una sola etapa porque tuvo distintos impulsos a lo largo del tiempo”, explicó.

Salinas señaló que los primeros antecedentes se remontan a los orígenes del Oratorio, hacia 1810, de la mano de emprendedores como Salvador Joaquín de Ezpeleta y de la llegada de pobladores vascos y españoles.

Posteriormente se produjo una segunda corriente de gran impacto, hacia 1833, con la llegada de los llamados “hispanos barqueros”, dedicados principalmente al transporte fluvial de mercancías, al comercio y al desarrollo inicial de la industria de la cal.

Sin embargo, el responsable del museo remarcó que el proceso migratorio de mayor magnitud comenzó a partir de 1876, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, con la sanción de la Ley de Inmigración y Colonización.

“Allí se consolidó la gran mixtura cultural que hoy conocemos. Si bien predominaron españoles e italianos, también llegaron turcos, sirio-libaneses y alemanes del Volga, quienes ingresaban por los puertos sobre el río Paraná y se asentaban en la región”, señaló.

El epicentro del V° Cuartel y el “Camino Blanco”

Durante la entrevista, Salinas hizo especial hincapié en el Quinto Cuartel como epicentro del asentamiento de las familias llegadas durante la oleada migratoria de 1833.

La zona se convirtió en uno de los motores económicos de la época gracias al trabajo en las canteras y los hornos de cal, una actividad considerada entonces como “la mina de oro” de Victoria.

Esa intensa producción dio origen al histórico “Camino Blanco”, actual bulevar Brown, por donde transitaban los carros cargados con el material.

“La cal que se desprendía durante el transporte dejaba las calles completamente blancas. Desde esta zona salió gran parte del insumo que sirvió para construir edificios emblemáticos tras la organización del Estado nacional, como ocurrió en la ciudad de La Plata. Hubo un enorme esfuerzo y sudor de los trabajadores locales en esa gesta”, destacó.

Conservación del patrimonio y digitalización

Consultado sobre el aporte de la comunidad a la preservación de la memoria histórica, el responsable del museo confirmó que son constantes las consultas y los ofrecimientos de piezas antiguas por parte de vecinos, especialmente de personas mayores.

Ante las limitaciones de espacio físico de la institución, el museo debe aplicar criterios de selección para incorporar nuevos objetos. Sin embargo, promueve el uso de nuevas tecnologías para evitar que se pierda material de valor histórico.

“Muchas familias no quieren desprenderse de las fotografías o recuerdos originales de sus antepasados, lo cual es muy entendible. Por eso hacemos hincapié en la digitalización. Mediante un escaneo de alta calidad podemos conservar una copia para el archivo del museo y devolver el documento original a su propietario”, explicó.

La muestra “Equipaje de Arraigo” puede visitarse de martes a sábado, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00. Los domingos y feriados, el museo permanece abierto al público de 10:00 a 13:00.