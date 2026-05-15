El evento se desarrolló en el Auditorio Eva Perón de Crespo y contó con la participación de la presidenta de CAMARCO Entre Ríos, Laura S. Hereñú, quien brindó una charla central exclusiva vinculada al presente y futuro del sector de la construcción.

Además, durante la actividad se presentaron novedades comerciales y proyectos impulsados por la empresa, en una celebración que puso en valor el crecimiento sostenido de una firma nacida en Crespo a partir de un emprendimiento familiar.

“Está bueno valorar todo lo que se ha logrado”

Durante la apertura del encuentro, el gerente general de Nutrihaus, Joel Gassmann, realizó un recorrido por la historia de la empresa y destacó el esfuerzo detrás del crecimiento alcanzado en estos años.

“En 2012, la familia Gassmann decidía arrancar con un proyecto, con una idea. Como toda idea, seguramente con muchísima incertidumbre y muchísimos miedos. En Argentina no es fácil emprender, innovar ni crecer, el entorno es muy desafiante. Sin embargo, ellos comenzaron igual con su idea y acá estamos, 14 años después”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de celebrar el recorrido realizado: “Está muy bueno encontrarnos, compartir y valorar todo lo que se ha logrado hasta acá”.

Joel también agradeció la presencia de clientes, proveedores y colaboradores que acompañaron la convocatoria. “Tenemos la suerte de contar con Laura, que nos va a estar contando un poco el presente y también el futuro, para dónde mirar”, señaló.

Una historia familiar marcada por el esfuerzo

En un tramo emotivo de su discurso, Gassmann recordó cómo nació el proyecto empresarial y el camino recorrido por su familia antes de concretar la apertura del primer corralón.

Relató que su padre comenzó trabajando en un corralón desde muy joven, soñando con algún día tener su propio emprendimiento. Luego de años dedicados a distintas actividades productivas vinculadas al conejo, al pelo de conejo y posteriormente a la alimentación animal, volvió a encontrarse con un ex compañero de trabajo.

“Ese chico, después de 22 años, es Silvio Rodríguez, hoy encargado general del corralón, al que mi viejo le dio la tarea de hacer una evaluación inicial de inversión allá por noviembre de 2011”, contó.

Tras meses de incertidumbre y trabajo, en 2012 lograron abrir la primera sucursal sobre calle Sarmiento. Con el tiempo, el crecimiento llevó a la apertura de otra sede en Libertador San Martín y a la expansión del área de áridos.

“Hoy me toca llevar las riendas de lo que él siempre me enseñó: los valores, el respeto, seguir para adelante y siempre con honestidad. Creo que es una palabra clave que caracteriza a la empresa, a la familia y a todos los que formamos parte”, destacó.

“La respuesta de la gente nos llenó de orgullo”

Por su parte, Melina Gassmann expresó su satisfacción por la repercusión que tuvo la convocatoria.

“Desde el momento en que empezamos a enviar las invitaciones, las respuestas fueron inmediatas. Nunca habíamos hecho algo así, una capacitación o una charla vinculada al mercado de la construcción. Ver que la gente respondió y se acercó nos llenó de satisfacción y orgullo”, afirmó.

Melina resaltó además el carácter familiar de la empresa y el acompañamiento permanente de todos sus integrantes. “Nutrihaus es una empresa familiar. Estamos mi papá, Joel y yo trabajando directamente, mientras que mis hermanas acompañan desde afuera, pero siempre presentes”, señaló.

Descuentos especiales y una “gran barata” para julio

Durante el encuentro también se anunciaron promociones y acciones comerciales especiales previstas para este año.

Melina adelantó que, como parte de los festejos por el aniversario, la firma lanzará una “gran barata” con descuentos exclusivos y promociones en distintos productos.

“Queremos traer a Crespo este tipo de propuestas que suelen verse en grandes ciudades. La idea es que durante una semana los clientes puedan encontrar promociones especiales y aprovechar oportunidades para remodelar o mejorar sus hogares”, explicó.

Además, destacó el acompañamiento de proveedores que colaboraron con precios especiales y disponibilidad de stock para la iniciativa.

“Estamos muy ansiosos de que llegue el momento para que la gente pueda aprovecharlo y disfrutarlo”, concluyó.