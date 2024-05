Crespo- El nuevo presidente de la Asociación Vecinal de Apoyo a la Comisaría de Crespo es Nelson Cepeda, reemplazando a Raúl Alarcón. La nueva comisión se reunió con el jefe de la Departamental Paraná de Policía, Crio. Insp. Carlos Schmunk, acordando seguir el trabajo conjunto.

Crespo se caracteriza por mantener con buena presentación sus edificios públicos. Atento a esa cultura y al propio criterio de la Policía de Entre Ríos, la Jefatura respondió a las gestiones.

Ya comenzaron trabajos de puesta en valor. Fueron enviados materiales para refaccionar y se coordinó lo que refiere a pintar la fachada de la comisaría. Van ahora por el aporte de materiales para solucionar filtraciones del techo, ya que en algunos sectores presenta complicaciones acentuadas en períodos de precipitaciones intensas como los que transitamos.

Desafíos

Cepeda, acompañado por el vice Martín Seimandi, planteó a Paralelo 32 que “es un desafío grande, agradezco el apoyo. Estoy como presidente pero los cargos son solamente una cuestión protocolar, al trabajo lo hacemos entre todos”.

“Si no fuera por esta Asociación, la Comisaría hoy tendría un solo vehículo para patrullar una ciudad de 25.000 habitantes y donde también se trabaja el ejido” ejemplificó. “Tendríamos una sola camioneta modelo 2014, no habría otro móvil. Hablamos con sinceridad. Y queremos trabajar mucho en la difusión, que se sepa lo que hacemos”, agregó.

Seimandi detalló que “Tratamos de sumar socios, porque todo se hace difícil en el día a día. La cuota ronda los 2 mil pesos, pero todo ayuda. Queremos que la gente que nos cuida esté cómoda y valore lo que la ciudad ofrece. Tenemos que mantener herramientas de trabajo, vehículos que están marchando las 24 horas. La parte administrativa genera muchísimos costos a los que hay que hacer frente también”.

“Creemos que la Policía está trabajando bien. Así como damos también queremos esto, sentirnos cuidados con una comisaría profesional de la que nos sintamos orgullosos. Tenemos reuniones permanentes, y pedimos opiniones, explicaciones, balances, trasladando si hay alguna queja o algo mejorar que nos llega de la gente, porque somos todos ciudadanos”.

Seimandi destacó que “Estamos en contacto permanente con el Municipio buscando soluciones. Los vecinos ayudan mucho. Los hechos en su mayoría se resuelven, a veces con aportes de los propios vecinos o por la función que cumplen las cámaras. Es un trabajo conjunto del que también forma parte la GUM. Se trabaja de forma sólida”.

Proyectos

Cepeda agradeció “a los 278 socios que apoyan, pero necesitamos más. Estamos en gestiones para conseguir motos, lo que ayudará en la prevención”. Y resaltó “el apoyo de empresas y comercios para los logros que se consiguen. Así tendremos móviles en buenas condiciones, con combustible para que anden todos los días del año”.

Opinó que “Tener una comisión como AVACC es bueno, pero genera un concepto erróneo en muchos de creer que podemos con todo, entonces no llega la ayuda que sí llega a otras dependencias donde tal vez no hay un trabajo como el que nosotros desarrollamos. Somos conscientes de que falta personal, se hacen guardias y hasta el comisario está en la calle, como cualquier otro oficial. Faltan insumos. Y no son cuestiones menores. Más allá de que lo que queda en la gente muchas veces es la entrega de un vehículo, en el día a día hay que aportar un montón de cosas para que la comisaría pueda funcionar”, agregó.

Explicaron que “una guardia de ocho horas con siete oficiales implica que les envien $4.800 para racionar entre el grupo. Lógicamente hacemos nuestro aporte, porque queremos que la gente que nos cuida esté bien, que tenga condiciones dignas. Lo mismo pasa con el aporte de combustible, son aportes irrisorios y si no fuera por AVACC podrían patrullar tal vez una semana. Hoy tenemos a todos los vehículos todo el tiempo en la calle”.

Agregaron que “Muchos oficiales que llegan desde otros lugares ven a Crespo como un premio, porque tienen todo para cumplir su trabajo. Pero para nosotros es poco, siempre vamos por más”.

Cómo comunicarse

Los que quieran sumarse como socios, aportar ideas o hacer consultas, pueden comunicarse por las redes sociales de AVACC, a través del WhatsApp 343 4160499 o con los integrantes de la comisión, integrada por Cepeda y Seimandi en presidencia y vice. También están Maximiliano Canga (secretario), Martín Schmiel (prosecretario), Gustavo Dagrava (tesorero) y Raúl Alarcón (protesorero). Vocales titulares: Sebastián Schneider, Gustavo Kappes y Eric Paúl. Suplentes: Pablo Frank, Juan José Lell y Jorge Kriger.