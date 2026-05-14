En el marco del programa participativo “La Plaza de Mi Barrio”, la comunidad de Crespo inaugurará este domingo 17 de mayo dos nuevos espacios públicos destinados al encuentro, la recreación y la participación ciudadana. La jornada comenzará a las 15:30 y contará con actividades recreativas, culturales y participativas para vecinos de todas las edades.

Las nuevas plazas, cuyos nombres fueron elegidos mediante votación vecinal, son la Plaza “La Paz”, ubicada en la intersección de calles Concepción del Uruguay y Concordia, y la Plaza “San José”, situada sobre calle Tucumán, entre La Rioja y La Pampa.

Desde el municipio destacaron que ambas obras representan una mejora significativa para los barrios, incorporando infraestructura y espacios pensados para el disfrute de toda la familia. En los dos predios se instalaron luminarias LED, se construyeron veredas internas y perimetrales, y se colocaron bancos, mesas y nueva forestación.

En la Plaza “San José” se incorporaron juegos infantiles como hamacas, calesitas, mangrullos y subibajas, además de elementos destinados a la práctica de calistenia.

Por su parte, la Plaza “La Paz”, debido a la mayor amplitud del terreno, cuenta con un playón deportivo equipado con tableros de básquetbol y una cancha de fútbol con cerco perimetral de seguridad. También dispone de juegos recreativos, entre ellos un mangrullo, un trepador y una calesita adaptada, promoviendo así la inclusión y el acceso para todos los niños.

El programa “La Plaza de Mi Barrio” tiene como objetivo crear y mejorar espacios verdes a través de un trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos. Mediante reuniones participativas, la comunidad interviene en decisiones vinculadas al diseño de las plazas, la plantación de árboles, la colocación de juegos y la elección del nombre de cada espacio.

Desde la Municipalidad de Crespo señalaron que esta iniciativa fortalece la democracia participativa y fomenta el compromiso ciudadano, generando además un canal directo de diálogo entre el Estado y la comunidad.

La inauguración del domingo será, además de una celebración, una oportunidad para compartir en comunidad y apropiarse de estos nuevos espacios que buscan mejorar la calidad de vida de los crespenses.