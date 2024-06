El panorama universitario argentino se encuentra inmerso en una serie de paros que reflejan el creciente malestar del sector docente frente a la falta de respuestas del gobierno nacional. Esta semana se suma una nueva medida de fuerza de 48 horas, la tercera en lo que va del año, marcada por una contundente adhesión de todos los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Este frente incluye a Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, Fatun y UDA, destacándose la incorporación de Fedun y Fatun, gremios con significativa influencia en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en la huelga anterior habían decidido esperar una propuesta salarial concreta.

La promesa incumplida por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de presentar una propuesta que reconociera la pérdida salarial y la actualización acorde a la inflación, fue el detonante de esta nueva huelga. La falta de oferta alguna hasta el viernes 7 de junio llevó a estos gremios a definir un paro de 48 horas, sumando a todas las organizaciones del Frente Sindical en una medida que promete una mayor adhesión que las anteriores, incluso en facultades de la UBA tradicionalmente reticentes a sumarse a estas protestas, como Derecho, Medicina y Ciencias Económicas.

En un comunicado, el Frente Sindical expresó su frustración: “La ministra Pettovello, en la última reunión paritaria, se comprometió a tramitar los fondos ante Economía y no cumplió: prometió una propuesta que contemplara el reconocimiento de la pérdida salarial, la actualización de la garantía salarial, una pauta de incremento mensual acorde a la inflación y fondos de capacitación y a la fecha no ofreció propuesta alguna”.

Reclamos urgentes y necesarios

El malestar de los docentes universitarios no se circunscribe únicamente a la cuestión salarial. Entre los principales reclamos se encuentra la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), esencial para los docentes de colegios preuniversitarios, y la convocatoria a la paritaria nacional docente, el foro donde se negocia el salario mínimo docente para todo el país.

Daniel Ricci, secretario general de Fedun, expresó enérgicamente: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la universidad pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno. En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto”.

Un futuro incierto para la Universidad Pública

La situación crítica de los salarios docentes y no docentes universitarios no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la calidad educativa. Carlos De Feo, secretario general de Conadu, destacó la gravedad del conflicto: “Tenemos que seguir peleando porque no se trata solamente de la dimensión salarial del conflicto, sino que también está en juego el futuro de la universidad pública argentina”.

Desde Fagdut, se sumaron a estas preocupaciones, enfatizando que la lucha también es por la calidad educativa de la universidad pública: “Además de la dimensión salarial del conflicto, los trabajadores universitarios nos movilizamos y llamamos la atención a la opinión pública pues también está en riesgo la calidad educativa de nuestra universidad pública”.

Movilización nacional y futura protesta

El miércoles 12 de junio, los gremios universitarios se unirán a la movilización organizada por la CTA frente al Congreso de la Nación en rechazo a la "Ley Bases" y para exigir a los legisladores que voten en contra de esta propuesta. Además, el jueves 13 de junio, acompañarán a los docentes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en su protesta frente al Palacio Pizzurno, reclamando el pago de los salarios adeudados.

El acuerdo alcanzado el pasado 28 de mayo entre el Gobierno y las universidades nacionales sobre la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del presupuesto universitario, no logró poner fin al conflicto. La paritaria salarial, que representa el 90% restante del presupuesto, sigue siendo el punto de discordia, con la última oferta del 9% en mayo rechazada por el Frente Sindical.

El desafío del gobierno y los gremios

Durante la gestión actual, los docentes y no docentes han acumulado una actualización salarial del 61,4%, mientras que la inflación ha superado el 100%. Según cifras de los gremios, en lo que va del año, los profesores universitarios han perdido entre el 40% y el 45% de su poder adquisitivo. Esta situación ha llevado a más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes a encontrarse por debajo de la línea de pobreza, un escenario que no se veía desde hace más de 20 años.