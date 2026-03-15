Crespo.- Durante la sesión de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el intendente Marcelo Cerutti informó novedades sobre el uso del predio del Ejército Argentino. “En las próximas semana comenzaremos a intervenir la parte sur del predio, donde desarrollaremos un parque de esparcimiento y encuentro para los vecinos. Será un espacio pensado para el disfrute de las familias, con juegos, con senderos recreativos, para la actividad física, disfrute de la naturaleza, integrando ese sector a la dinámica urbana y ampliando las áreas verdes disponibles para los crespenses”. La zona sur está ubicada entre los terrenos que utilizan los clubes Unión y Cultural y la Municipalidad, y el límite del predio militar junto a la ruta Crespo – Racedo. En esa área, que está sin uso aún, planteó Cerutti la creación del nuevo espacio verde urbanizado.

“Compromiso firme”

En el mismo tramo de su exposición, Cerutti volvió sobre el tema de la propiedad de los terrenos que actualmente ocupan los clubes Unión y Cultural y la Municipalidad; mientras un sector sigue siendo ocupado por el Destacamento de Vigilancia Crespo. “Contamos con el compromiso firme del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, para que la transferencia de los terrenos del Ejército pueda pasar a manos del Estado Provincial y Municipal, protegiendo así los intereses de los clubes que desarrollan sus actividades en ese espacio y las distintas iniciativas locales proyectadas para ese lugar”, subrayó el intendente.