Victoria.- La ciudad será sede del Congreso Ufológico Internacional, un encuentro que combina investigación de fenómenos no identificados, ciencia y turismo, y que se desarrollará entre el 15 y el 17 de mayo. Según los organizadores, el evento ya se posiciona como uno de los más importantes a nivel internacional.

La investigadora Andrea Pérez Simondini explicó que el objetivo del encuentro es consolidar a Victoria dentro de un nuevo nicho: el turismo científico vinculado a la ufología.

“El objetivo es que la gente viva una experiencia de gran impacto, combinando conocimiento científico con vivencias reales”, señaló.

Un evento con alcance internacional

El congreso, que celebra su décima edición, contará con la participación de especialistas de distintas disciplinas provenientes de Argentina y del exterior. Entre ellos habrá investigadores universitarios, psicólogos, antropólogos y el reconocido psiquiatra Néstor Berlanda.

Además, llegarán investigadores de Sudamérica y Europa para exponer casos que aún no tienen explicación científica, incluyendo testimonios de pilotos, transportistas y personas que aseguran haber tenido encuentros cercanos.

Experiencia en el Cerro de la Matanza

Uno de los momentos más destacados será la actividad abierta y gratuita prevista para el 15 de mayo en el Cerro de la Matanza, a partir de las 22:00.

Allí se realizará un “protocolo de contacto”, una experiencia que combina tecnología, sonidos, meditación y distintos estímulos para intentar generar manifestaciones del fenómeno y registrar datos.

“Se van a tomar tanto datos científicos como experiencias de las personas. Es la primera vez que se hace algo así a nivel mundial”, destacaron desde la organización.

Casos reales y análisis científico

Durante las jornadas también se presentarán investigaciones sobre fenómenos recientes, como avistamientos en distintas partes del país y eventos astronómicos que muchas veces generan confusión.

En ese sentido, se explicó que algunas luces observadas recientemente en el cielo de Buenos Aires y Montevideo corresponderían al reingreso de meteoritos a la atmósfera terrestre.

Además, se expondrán casos históricos desclasificados, entre ellos un episodio ocurrido en Córdoba durante la década de 1970, donde trabajadores reportaron un encuentro con un objeto no identificado y un desplazamiento inexplicable en tiempo y distancia.

Cronograma y entradas

• 15 de mayo: actividad gratuita en el Cerro de la Matanza

• 16 y 17 de mayo: exposiciones en el Cine Teatro Victoria

Las entradas para las jornadas centrales tienen un costo general y podrán adquirirse por día o mediante un pase completo.