Con esta nueva suba, la nafta V-Power (Premium) ya se comercializa por encima de los $1.800 por litro, mientras que la Súper —la opción más económica— también superó la barrera de los $1.490.

Los nuevos valores en Paraná

Súper: $1.492 (antes $1.470) → +1,50%

V-Power Nafta: $1.734 (antes $1.707) → +1,58%

Diésel Común: $1.543 (antes $1.514) → +1,92%

V-Power Diésel: $1.734 (sin cambios respecto al 14/08)

Si bien el V-Power Diésel no registró aumentos esta vez, el resto de los productos volvió a encarecerse, con el Diésel común liderando el alza en esta actualización.

Una suba que se acumula

La seguidilla de incrementos deja un panorama contundente: en apenas siete meses, entre enero y agosto de 2025, los combustibles aumentaron entre un 30% y un 43%, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que según el INDEC fue del 17,3%.

Súper: de $1.067 a $1.526 → +43%

V-Power Nafta: de $1.287 a $1.791 → +39%

Diésel común: de $1.140 a $1.559 → +37%

V-Power Diésel: de $1.351 a $1.758 → +30%

La nafta Súper fue la que más se encareció en lo que va del año, mientras que el V-Power Diésel mostró la menor variación porcentual.

Usuarios resignados en el surtidor

A diferencia de meses anteriores, cuando cada incremento despertaba quejas de automovilistas y transportistas, hoy la reacción es de resignación. La continuidad de las subas —casi semanales durante agosto— parece haber apagado la protesta frente a un escenario en el que el combustible no deja de marcar récords.