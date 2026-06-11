Crespo- Con la finalidad de crear un espacio de intercambio y fraternidad promoviendo la difusión de las danzas alemanas, la Gran Familia Edelweiss organiza para este sábado 26 a partir de las 18:00 el Primer Encuentro de Danzas Alemanas, en El Castillo, sobre acceso Presidente Alfonsín y Ruta Nacional 12.

Doscientos bailarines de nueve ballets de la zona, Chaco y La Pampa compartirán la pasión de exponer en el escenario toda la alegría y los distintos estilos de los bailes típicos de la colectividad.

Habrá mucho color sobre el escenario, ritmos contagiosos de los ballets que con su destreza característica y vestimenta típica, interpretarán polcas, valses y danzas tradicionales como el Ländler, el Schuhplattler (baile tirolés donde es común imitar algunas profesiones típicas, como la de leñador, Holzhacker). No sólo la música y el baile, sino también los trajes son un atractivo más con el que se podrá deleitar el público admirando los detalles de los vestidos y arreglos florales, siempre presentes, en los peinados de las chicas.

El acceso es libre y el público que está invitado a acercarse con el mate y disfrutar del espectáculo con la animación de Juancito Hein. Además habrá un stand con la venta del merchandising de Edelweiss: gorros alemanes, jarros de cerveza y pines.

A partir de las 20:30 se habilitará el acceso al baile, con la actuación de la Bandita Edelweiss. La entrada tiene el costo de $ 50.

La propuesta gastronómica consistirá en el expendio de pizzas, choripanes, hamburguesas y variedad de platos dulces y bebidas.

Los elencos

Además del anfitrión Conjunto Coreográfico Alemán Edelweiss, animarán el encuentro: Volgafreunde de Aldea Protestante, Sonnenstrahlen (Rayo de sol) de Chaco, Die Volga Hertzie de Santa Anita, Unser Froile Leute de Aldea Brasilera, Alegres Inmigrantes de Ramírez, Ballet Juvenil de Lucas González, Raíces Alemanas de Aldea Vale María y Meine Leute de La Pampa.