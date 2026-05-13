La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó la entrada en vigencia del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB, mediante el cual se incorporan nuevas disposiciones para la emisión de licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E en la provincia de Entre Ríos.

Entre los principales cambios, se establece como requisito obligatorio y excluyente para tramitar la Licencia Profesional Clase D, en todas sus subclases, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia. La medida se enmarca en la adhesión a las exigencias fijadas por el Decreto 196/2025.

Desde el organismo provincial señalaron que la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial será la autoridad encargada de solicitar, recepcionar y evaluar la información necesaria para validar la aptitud de cada solicitante.

Asimismo, explicaron que los trámites vinculados a la categoría D4 asociada a clases particulares A o B no impactan automáticamente en el Sistema de Infracciones y Antecedentes Federales (SIAF), situación que impide realizar el control digital habitual. Debido a ello, y de manera transitoria, los Centros Emisores de Licencias deberán requerir a cada postulante el Certificado de Libre Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El certificado es gratuito y puede gestionarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos: Portal de Formularios del Gobierno de Entre Ríos.

Desde la Provincia recordaron que para completar el trámite es necesario contar con un correo electrónico válido. Además, el plazo de emisión del certificado es de hasta 48 horas y su validez se extiende por 60 días.

Finalmente, indicaron que una vez presentada toda la documentación correspondiente, el Centro Emisor validará la aptitud del solicitante para continuar con el trámite de la licencia profesional.