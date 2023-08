Los eventos delictivos vuelven a ser noticia en la ciudad de Victoria. Este miércoles 16 de agosto a las 21:50 horas aproximadamente, se ha registrado en la Jefatura Departamental, otra denuncia por estafa que involucra a una ciudadana residente en la localidad.

La afectada, cuya identidad se mantiene en reserva, relató a las autoridades que la artimaña se desarrolló a través de la popular plataforma de Facebook. La ciudadana había visualizado una atractiva oferta de un lavarropa y una cocina en un grupo de compra venta en línea. El anuncio, publicado en el perfil de una aparente vendedora, resultó ser el anzuelo para caer en las redes de la estafa.

El modo de operar implementado por los estafadores fue ingenioso y engañoso. La supuesta vendedora comunicó a la denunciante que, para concretar la compra de los mencionados electrodomésticos, debía realizar una seña monetaria. La suma requerida fue transferida a través de una CBU proporcionado por los estafadores vía WhatsApp cuya línea telefónica utilizada por la supuesta vendedora presentaba la característica de Buenos Aires, a pesar de que la venta se realizaba supuestamente en Victoria.

Después de realizar la transferencia financiera acordada, la afectada debía recoger los artículos comprados en la dirección proporcionada por la presunta vendedora: "Calle Montenegro 388". Sin embargo, al llegar al lugar, la ciudadana se encontró con que la dirección dada no correspondía a ninguna residencia existente en la zona. Desconcertada, la denunciante decidió consultar a los vecinos del área sobre la vendedora en cuestión. Estos le indicaron que no solo desconocían a la supuesta vendedora, sino que también no era la primera vez que alguien preguntaba por esa misma dirección en relación a una transacción similar.

Ante la recurrencia de estos incidentes delictivos, la Jefatura Departamental ha emitido un comunicado alertando a la comunidad sobre estas nuevas estafas. Se ha hecho hincapié en la importancia de la precaución y la verificación de la autenticidad de las ofertas en línea antes de efectuar cualquier transacción económica. Además, se ha proporcionado el número de emergencia 101 de la Sala de Comando Radioeléctrico con el propósito de brindar un medio seguro para denunciar cualquier actividad sospechosa y recibir orientación sobre cómo prevenir este tipo de delitos.