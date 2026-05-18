El gobierno de Entre Ríos puso en marcha la Ventanilla Única para Pymes, una herramienta destinada a facilitar el acceso al financiamiento y acompañar a pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de líneas de crédito y programas acordes a sus necesidades productivas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y ejecutada a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, busca brindar asesoramiento integral a las empresas entrerrianas, tanto para capital de trabajo como para proyectos de inversión productiva.

Desde el organismo provincial explicaron que el nuevo sistema permitirá a las Pymes acceder de manera más simple y ordenada a la información sobre alternativas de financiamiento disponibles, además de recibir acompañamiento técnico durante todo el proceso de postulación.

La secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, destacó que “la Ventanilla Única permite, además, acompañar a las empresas durante todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la presentación y seguimiento de las solicitudes, facilitando su vinculación con entidades financieras y organismos de financiamiento”.

Otro de los ejes de la propuesta es la promoción de la educación financiera. En ese sentido, el programa brindará herramientas para mejorar la comprensión del sistema crediticio y ampliar las posibilidades de acceso a financiamiento en mejores condiciones.

La funcionaria remarcó además que esta política “reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo de Entre Ríos, acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo, y fortaleciendo un entramado productivo más competitivo e integrado”.

La información completa sobre la Ventanilla Única y las líneas de asistencia disponibles puede consultarse en Ventanilla Única para Pymes de Entre Ríos