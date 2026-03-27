En los últimos días quedó habilitada la nueva garita destinada a la detención de ómnibus sobre calle Rivadavia, en dirección a la terminal de la ciudad. La estructura, ubicada a la altura de la plazoleta de Democracia, en cercanía con la intersección de calle Irigoyen, ya comenzó a ser utilizada por las distintas empresas de transporte de pasajeros.

El espacio fue señalizado con cartelería específica que indica “Exclusivo detención de ómnibus”, con el objetivo de ordenar el ascenso y descenso de pasajeros y mejorar la circulación vehicular en uno de los puntos más transitados de la ciudad. Además, durante la mañana de este viernes, personal municipal llevó adelante tareas de poda correctiva en los árboles del sector, retirando ramas bajas que podían dificultar la maniobra de los colectivos al momento de arrimarse al cordón.

Si bien la obra ya se encuentra operativa, aún restarían algunos detalles por completar, como la demarcación horizontal del área de detención y la posible incorporación de más señalización. En este sentido, debemos remarcar la necesidad de acompañar la medida con una fuerte campaña de concientización dirigida a los conductores, a fin de evitar el estacionamiento indebido en el espacio reservado para el transporte público.

La habilitación de esta parada representa un avance significativo, ya que por primera vez en años se dispone de un lugar específico y adecuado para la detención de colectivos sobre esta arteria. Hasta ahora, las unidades realizaban su parada en la esquina de Rivadavia y Moreno, donde la falta de señalización y demarcación generaba inconvenientes constantes: los vehículos particulares estacionados impedían que los colectivos se acercaran al cordón, obligándolos a detenerse sobre la calle de circulación entorpeciendo el tránsito.

Con la nueva infraestructura, se espera que la circulación sea más fluida, siempre y cuando se respete el espacio asignado. Sin embargo, la problemática del estacionamiento indebido no se limita a este punto. Una situación similar se registra en la esquina de Otto Sagemüller y Moreno, donde la presencia de vehículos particulares en sectores cercanos a la garita obliga a los choferes a detenerse sobre la vía de circulación, afectando tanto el tránsito como la visibilidad para conductores y peatones.

En este contexto, el desafío para el municipio no solo será completar las obras complementarias, sino también reforzar los controles y la concientización ciudadana, para garantizar el correcto funcionamiento de estos espacios y mejorar la seguridad vial en la ciudad.