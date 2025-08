Victoria.- Oficialmente a partir del día martes 15 de julio del año en curso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de empleadores de Casas Particulares. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025 publicada pertinentemente en el Boletín Oficial.

Dicho beneficio permitirá que el empleador no gestione el pago mes a mes y hacer de manera presencial, sino que con una única gestión de adhesión, el pago se debita en forma automática.

Bien vale destacar que de esta manera los contribuyentes contarán con más posibilidades para cumplir con las obligaciones previsionales de sus trabajadores de forma ágil. La opción estará disponible para el pago mensual de las contribuciones y aportes patronales, cuota correspondiente a la Obra Social y a la Aseguradora del Riesgo del Trabajo (ART).

Para hablar al respecto, dialogamos con la CPN María Nicasia Melo.

“Sí, efectivamente se habilitó el débito automático para el pago de aportes y contribuciones para los trabajadores de casas particulares; en este caso sería lo que comúnmente llamamos empleadas domésticas” indicó, manifestando luego la manera en que cada empleador lo podrá efectivizar.

“El empleador va a necesitar una CBU que esté a su nombre, la que se cargará en la página de ARCA, habilitándose así, para que se produzca el débito automático todos los meses del aporte de las empleadas domésticas”.

Sobre los vencimientos

Melo hizo hincapié en el vencimiento de los mencionados aportes, “si por ejemplo la adhesión se realiza hoy, el débito automático se lo van a hacer el día 11 de agosto, que es el día que vencen los aportes de las empleadas de casas particulares y así sucesivamente, a partir del primer mes que uno hace la adhesión, después todos los meses se realizará de manera automática, donde el ARCA ingresará a la cuenta donde uno indicó esa CBU”.

En esa línea enfatizó por un lado, en que hay que tener en cuenta que el dinero debe estar depositado en la cuenta bancaria, “para esa fecha hay que tener sí o sí el dinero y si el dinero no está, si falta un peso para completar el importe total, el débito no se hace y ese aporte queda impago” explicó, subrayando que eso es algo muy importante a tener en cuenta, para no tener así una potencial deuda.

Por el otro dijo que si hay, por ejemplo, una empleada de Casas Particulares que tenga un adherente en la obra social, eso se seguirá haciendo de forma manual y en consecuencia se deberá pagar por fuera del débito automático.

-¿Puede un empleador no querer manejarse por débito automático y seguir de manera manual?

-Sí, lo puede hacer no hay ningún inconveniente, ya que esto es nada más que un beneficio que agrega ARCA; no es obligación. Insisto en que cada empleador debe recordar de tener el dinero en la cuenta, claramente es una manera de agilizar este pago mensual.

Al finalizar destacó los medios de pago habilitados; siendo el listado actualizado de las modalidades habilitadas: