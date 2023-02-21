El próximo jueves 23 de febrero a partir de las 20.30 se proyectará «La Isla de Bergman» (2021) de Mia Hansen-Løve a modo de cierre del ciclo de cine internacional al aire libre que el Museo brinda en el marco del programa Cultura Encendida 2023 impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia. El acceso es libre y gratuito por orden de llegada hasta completar el cupo.

La actividad cuenta con la curaduría, presentación y proyección del grupo cinéfilo independiente «Relámpago Verde» quienes vienen trabajando junto al Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez por tercer año consecutivo en la organización de funciones de cine internacional especialmente seleccionado para este espacio.

Sobre «La Isla de Bergman»

Sinopsis

Una pareja de cineastas se retira a la isla de Fårö, donde vivió el maestro sueco del cine Ingmar Bergman. El objetivo es encontrar inspiración para escribir guiones para sus próximas películas. Los días veraniegos se suceden entre excursiones, visionados, discusiones, encuentros y desencuentros en medio de paisajes fascinantes donde la frontera entre realidad y ficción se irá borrando paulatinamente.

Ficha técnica

«Bergman Island»

Año: 2021

Duración: 112 min.

País: Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, México, Brasil, Reino Unido.

Dirección: Mia Hansen-Løve

Guión: Mia Hansen-Løve

Música: Raphael Hamburger

Fotografía: Denis Lenoir

Reparto: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie, Joel Spira, Oscar Reis, Jonas Larsson Grönström, Clara Strauch, Wouter Hendrickx, Gabe Klinger.

En caso de lluvia, la función será reprogramada.