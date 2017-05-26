Nueva comisión de ACADME
En reuniones llevadas adelante durante el mes de mayo para la renovación de cargos, la Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental “Esperanza” (ACADME) confirmó la nueva comisión para el período 2017-2019. Cristina Goettig fue electa presidenta y Ernesto Augusto Maximiliano Prestofelippo vice- presidente.
La lista de cargos de la comisión directiva ACADME quedó conformada de la siguiente manera:
Presidenta: Cristina Goettig
Vice-Presidente: Augusto Maximiliano Prestofelippo.
Secretaria: Patricia Lauck
Pro-secretario: Gonzalo Gadea Britos
Tesorera: María del Lujan Arizmendi.
Pro-tesorero: Maximiliano Sotelo.
Vocales titulares: Mariela Mansilla, Silvia Kerbs y Sergio Rubén Jorge.
Vocales suplentes: María de los Ángeles Moreno, Milton Schulz, María de los Ángeles Ríos.
Revisor de cuenta titular: Rodolfo Maximiliano Litera.
Revisor de cuentas suplente: Claudio Gustavo Folmer.
Apoderada legal: Soledad Portillo.
Colaborador: Mariano Canga.