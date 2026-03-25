El evento, que abre sus puertas de 10 a 20 con ingreso por avenida Sarmiento 2704, presenta este año una agenda ampliada y suma una nueva pista indoor circular en el Pabellón Azul, destinada a demostraciones técnicas y clínicas en vivo. Esta incorporación se suma a la tradicional pista del Pabellón Verde, consolidando el crecimiento sostenido de la exposición.

Durante las seis jornadas se exhiben más de 1.000 ejemplares de ocho razas: Cuarto de Milla, Silla Argentino, Appaloosa, Criollos, Petisos, Peruano de Paso, Gypsy Banner y Paint Horse. Además, se presenta por primera vez la raza Pony Silla Argentino, que abrirá su registro a nuevos inscriptos.

La programación incluye campeonatos oficiales, competencias inter-razas y una de las pruebas más destacadas del calendario, el Freno de Oro de la raza Criolla. También habrá exhibiciones, desfiles, pruebas de destreza como barriles y estacas, salto suelto, concurso nacional de herradores, exhibición de carruajes y actividades recreativas como paseos en pony para los más chicos.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación del reconocido domador estadounidense Chris Cox, quien brinda por primera vez en el país una serie de demostraciones de doma racional entre el miércoles 25 y el viernes 27 de marzo.

El viernes se presenta como una de las jornadas más completas, con espectáculos tradicionales como el carrusel del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, acompañado por la Banda de la Dirección de Educación Operacional “Guardias Nacionales”, además del campeonato de Pato, el deporte nacional, que aporta uno de los momentos más representativos de la cultura ecuestre argentina.

El fin de semana concentra finales de competencias, exhibiciones y actividades recreativas, mientras que el cierre, previsto para el domingo 29, tendrá como eje el acto inaugural en la pista central desde el mediodía, con el desfile de todas las razas participantes.

En paralelo, se desarrolla la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, que reúne a especialistas de toda la región en ámbitos terapéuticos, educativos y deportivos. En este marco, se presentará oficialmente la Red Latinoamericana de HETI y se abordarán temáticas vinculadas a la inclusión, la rehabilitación y el desarrollo integral a través del vínculo con el caballo.

El evento también incorpora herramientas digitales que permiten seguir en vivo las principales actividades, ampliando su alcance a nivel nacional e internacional.

“Nuestros Caballos es, una vez más, el punto de encuentro para celebrar las tradiciones argentinas y el presente de la industria ecuestre”, destacó Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., al inicio de la muestra.

Organizada por La Rural S.A. y la Sociedad Rural Argentina, la exposición se consolida como una de las principales vitrinas del sector, reuniendo a criadores, productores, especialistas y público general en torno a una de las actividades más representativas del país.