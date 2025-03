La edición 2025 de Nuestros Caballos se lleva a cabo hasta el 30 de marzo, de 10 a 20 horas, en el predio de La Rural, con ingreso por Av. Sarmiento 2704. Este evento, consolidado como el mayor encuentro ecuestre de Argentina, presenta una convocatoria especial con la realización, por primera vez en Latinoamérica, del Mundial de Horseball, en el que compiten equipos de 15 países.

Además, el reconocido maestro estadounidense Monty Roberts ofrecerá dos clínicas en las que expondrá su famoso método de entrenamiento equino. También será parte de una mesa redonda donde presentará los conceptos teóricos de su técnica de doma sin violencia.

Un encuentro de relevancia internacional

El evento reúne más de 1500 ejemplares de distintas razas equinas nacionales e internacionales, tales como Criolla, Silla Argentino, Cuarto de Milla, Peruano de Paso, Appaloosa y Petiso Argentino. En las pistas de Palermo se congregan referentes de la industria ecuestre, entidades del sector, cabañas y criadores de renombre. Durante la exposición, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones, capacitaciones y desafíos que acercan las tradiciones del campo a las familias en un entorno de contacto con los animales. Además, el evento se transmite en vivo a través de su plataforma digital.

Homenaje a Luciano Miguens en la inauguración

En el acto de apertura, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, junto con familiares, descubrió la nueva placa del tradicional portón de Av. Sarmiento del predio de Palermo, que pasará a llamarse "Acceso presidente Dr. Luciano Miguens", en homenaje al expresidente de la Sociedad Rural Argentina, fallecido el 21 de noviembre pasado.

“Nos pareció desde la comisión directiva más que lógico hacer este acto en el marco de Nuestros Caballos porque Luciano fue uno de los precursores de este acontecimiento tan significativo para la actividad equina”, expresó Pino. Miguens también fue un ferviente defensor y promotor de los caballos criollos, además de haber sido presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

Mundial de Horseball: Primera vez en Argentina

Por primera vez en la historia, el Mundial de Horseball se realiza fuera de Europa. En esta 5ta edición, 15 países presentan sus equipos en dos categorías: Pro-Elite (mixta o varones) y Ladies (mujeres). El torneo es organizado por la Federación Internacional de Horseball y la Asociación Argentina de Horseball.

En la jornada inaugural, la selección argentina femenina (Ladies) cayó en un ajustado partido ante Canadá (6-5). Otros resultados del primer día fueron: España vs Países Bajos Ladies (8-0); Italia vs Portugal Ladies (6-3); Francia vs Uruguay Pro-Elite (13-2); Bélgica vs Chile Pro-Elite (12-0).

El Horseball es un deporte ecuestre en el que dos equipos de cuatro jinetes compiten para marcar goles en el campo contrario, utilizando una pelota con manijas, similar al Pato. Este juego combina elementos del rugby, el básquet y el fútbol.

“Podemos decir que es como el ‘Rugby a Caballo’. Se eligió Argentina como sede por la calidad de sus caballos y jinetes, así como por su tradición ecuestre y su industria del cuero”, explicó Pablo Segovia, presidente de la Asociación Argentina de Horseball.

La Copa Mundial de Horseball 2025 ha sido declarada de interés deportivo y turístico por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un cronograma cargado de actividades

La edición 2025 de Nuestros Caballos cuenta con un extenso programa de actividades:

Miércoles 26: Partidos de Horseball desde las 10:45, competencia de Ranch Riding de Cuarto de Milla (13:00-16:00) y Mansedumbre de Petisos Argentinos (16:30).

Jueves 27: Inicio de la 3ra Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia (10:00), charla sobre Biotecnología Reproductiva Equina (14:00-15:30) y conferencia de Monty Roberts (17:00).

Viernes 28: Competencia de Western Pleasure de Cuarto de Milla (08:00-10:00), más partidos del Mundial de Horseball (10:45).

Sábado 29: Continuación de la Cumbre de Equinoterapia (10:00-18:00), presentación de Monty Roberts (17:00) y cuartos de final de Horseball.

Domingo 30: Acto inaugural (13:00), finales del Mundial de Horseball (16:30) y entrega de premios (18:00). También estará abierta la Expo de Herradores.

Para conocer el cronograma completo, ingresar a: https://www.nuestroscaballos.com.ar/programa-de-actividades/#tab-4581.

Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia

Por tercer año consecutivo, la exposición contará con la Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, un evento que reúne a especialistas en terapias asistidas con caballos. En este marco, se realizará el 1er Coloquio del Trastorno del Espectro Autista y Caballos, con participación de profesionales de México, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile. También se organizará una mesa interdisciplinaria sobre Olimpiadas Especiales y deporte ecuestre adaptado.

Experiencia digital: Nuestros Caballos en vivo

Al igual que en ediciones anteriores, la exposición podrá seguirse en vivo a través de su plataforma digital, permitiendo a criadores y aficionados de todo el mundo acceder a las principales actividades y novedades del sector ecuestre.

“Nuestros Caballos llega para reencontrarnos con las tradiciones argentinas y vivir momentos únicos. Estamos orgullosos de celebrar esta expo junto a las asociaciones que confían en La Rural como el espacio de referencia para la industria ecuestre”, expresó Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A.

Con una pista indoor de 4.200 m² y la tradicional pista central al aire libre, la edición 2025 de Nuestros Caballos promete ser un evento inolvidable para toda la comunidad ecuestre y el público en general.