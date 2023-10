Crespo- Un fin de semana a puro teatro se anuncia los días 4 y 5 de noviembre en el salón del Colegio Sagrado Corazón, donde se podrá disfrutar de tres obras de elencos municipales, todo con entrada libre y gratuita y el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo.

El sábado 4 será el momento de La Herencia de Hortensia, a las 21.00. El domingo 5 a las 19.30 se presentará Por Norma y a las 21.00 Alguien lo hizo. Lucas Kapp, Itatí Pérez y Alicia Zapata visitaron la redacción de Paralelo 32 y brindaron detalles de las distintas producciones, que tienen la particularidad de ser inéditas, presentándose por primera vez.

La Herencia de Hortensia

En relación a la sinopsis, Kapp comentó que la obra –que dura alrededor de una hora y quince minutos- plantea que "Una madre está en su lecho de muerte, y quiere dejarles todo arreglado a sus seis hijas que hace años no ven a la madre. Nunca la acompañaron, pero cuando llega la herencia, todas aparecen. Lo único que les importa es el dinero y cada una tiene su perfil particular, sus propios problemas. Hay desde una ludópata, una espiritista, una que vive ‘en un termo’, en su propio mundo; hasta otra que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo. Es una comedia y vamos por eso, porque es lo que más gusta en Crespo. La gente quiere reír".

Esta presentación del Elenco Estable de Teatro de la Municipalidad, se hace con la actuación de Norma Britos, Jaquelina Marizza, Alicia Jorgelina Torres, Micaela Isaac Ojeda, Natalia Urig, Lucas Kapp, Valentina Frank, Agustina Mendoza y Liset Shonfeld Gassmann. El grupo viene ensayando hace mucho tiempo en IMEFAA, con la dirección de Kapp y Micaela Isaac Ojeda.

Por Norma

En el caso de ‘Por Norma’, es una obra en la que trabajan Lucas y Mica como directores junto al Elenco Municipal de Teatro de adultos mayores La Casita. Alicia Zapata, una de las actrices, marcó en relación al argumento de esta comedia que "Norma tuvo un accidente, está grave y necesita la ayuda de sus conocidos. Surge un problema muy habitual como es la falta de respuestas rápidas de la obra social. Por suerte acá sobra solidaridad, pero la realidad es que también sobran malas ideas", dijo.

Actúan en esta presentación de alrededor de 50 minutos, además de Alicia, Mirta Gareis, Sandra González, Ida Waigandt, Valentina Frank, Juan Carlos Bernat, Adela Díaz, Mary Sánchez y Teresa Carrasco. Este elenco tiene la característica de contar exclusivamente con adultos mayores, encontrándose todos los miércoles a las 17.00 a ensayar. A ellos, ser parte del taller de teatro los complementa y fortalece, mejorando su calidad de vida. La actividad que practican, además de aumentar la atención y memoria, en muchos casos reduce los sentimientos de soledad y tristeza, inspirando los de logro y empoderamiento. “Van a pasar una hora súper divertida los que vayan”, anticipó Alicia. Y valoró que “La casita representa un lugar de encuentro para nosotros. Es una terapia espectacular”.

Alguien lo hizo

Itatí Pérez, que forma parte del elenco de los ‘principiantes’, aquellos que por primera vez están experimentando con el teatro, explicó a nuestro cronista que “Nuestra obra se basa en una investigación, tratando de descubrir quién cometió el asesinato de una mujer que es propietaria de un complejo de departamentos. Hay varias sospechosas, todas con un perfil distinto y con un detective bastante particular en relación a los métodos que usa para realizar su trabajo”.

Actúan junto a Pérez en esta obra, que dura alrededor de una hora, Valentín Sanabria, Jésica Gómez, Mara Rohr, Natalia Urig, Fiorella Litarelli, Candela Haberkorn, Sofía García y Valeria Olivera.

Itatí remarcó que “Soy empleada municipal y trabajo en IMEFAA. A principio de año una compañera de trabajo me incentivó para empezar, y fue un gran acierto. Al principio me costó, pero ahora me siento con mucha confianza y lo disfruto un montón”.