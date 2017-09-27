Crespo– Este jueves 28 de septiembre comienza la Novena preparatoria a la Fiesta de la patronal de Nuestra Señora del Rosario, a celebrarse el 7 de octubre.

El tema central de la novena este año será «A ejemplo de la Virgen María aprendamos a ser verdaderos discípulos de Jesús». El Padre Rubén Schmidt dijo a Paralelo 32 que “este tema está inspirado en el hecho que en este 2017 la Iglesia recuerda los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, en Portugal. El propósito es rescatar el pedido de la Virgen, a través de seis apariciones entre mayo y octubre de 1917, en que llamaba al mundo y a la Iglesia a la conversión, a la oración y a la penitencia, para pedir la paz para el mundo”.

La novena

Durante la novena programada del 28 de septiembre al 6 de octubre diariamente se vendrá en peregrinación desde distintas grutas y centros pastorales hasta la Parroquia. Todos los días a las 7:00 se rezará el Rosario de la Aurora (excepto el domingo 1º de octubre que será a las 7,45 hs); cada día se oficiará misa a las 17,00 y a las 20,00hs (el horario de las 17 hs es sólo para los días de semana), el sábado 30 se celebrará a las 18:00 y el domingo 1º a las 20:00.

También se rezará el santo Rosario, respondiendo al pedido de la Virgen de Fátima, todos los días a las 19,15 hs.

Desde el lunes 2 y hasta el viernes 6 de octubre se realizará la Novena con los Niños, a las 18,00hs.

El día miércoles 4 de octubre, Fiesta de San Francisco de Asís, se celebrará la Santa Misa a las 17,00hs en el Hogar de Ancianos de nuestro Hospital.

Programa especial

Para el día viernes 6 de octubre, en vísperas de la Fiesta Patronal, habrá un extra especial al programa general. Ese día no se celebrará la misa de las 20:00 sino una misa de Vigilia a las 22:30 con el acompañamiento musical del Dúo Mallo D’Agostino, que luego continuará con un concierto de temas religiosos hasta la hora cero, para el canto del Feliz Cumpleaños a la Virgen, con su propuesta de “Doce cuerdas para el alma”.

Este Dúo ha realizado numerosas presentaciones y conciertos en guitarra, tanto a nivel nacional como internacional. En Roma actuó en el Colegio Sacerdotal Argentino, lugar en donde residió el Padre Rubén por cuatro años durante sus estudios de especialización en Derecho Canónico. Estos artistas, además, fueron galardonados con el premio Santa Clara de Asís entre otras distinciones tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Fiesta Patronal

El 7 de octubre, Día de la Patrona, se oficiará una misa a las 8:00 y otra a las 10:00 presidida por el Arzobispo Mons. Juan Alberto Puiggari. A las 11,00 hs se realizará una Solemne Procesión con la imagen de la Patrona por las calles de la ciudad.

A mediodía se servirá un almuerzo en el salón parroquial y en esta ocasión se presentarán a la comunidad las mejoras y arreglos que se han hecho en este espacio. El valor de las tarjetas es de $250 para mayores y $150 para menores (no incluye bebida, sí cubiertos). Se pueden adquirir en secretaría parroquial a los miembros de la Comisión Administradora del Salón Parroquial. La tarde continuará con animación musical y sorteos varios.

También habrá una venta de asado con cuero y choricitos.

Cambio de horarios

A partir del lunes 25 de septiembre comienzan a regir en la Parroquia los horarios de verano. Las misas se oficiarán de lunes a viernes: 20 hs. Sábado: 18 y 20 hs. Domingo: 9,30 y 20hs. El horario de atención de la secretaría parroquial es de lunes a sábado: 8 a 11hs y 16,30 a 20hs.