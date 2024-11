Crespo.- Martín Alejandro Torres (27 años) trabaja en la sede del hipermercado Día de Avenida Independencia, y en sus ratos libres practica kickboxing y escribe. De la pasión por la literatura surgió su primer libro de relatos cortos ‘El primer frío del otoño’, que publicó el año pasado a través de la editora Reloj de Arena. Son nueve cuentos y el primero da nombre a la colección.

Con predominio de las temáticas ‘oscuras’ de terror y fantasía dramática, los cuentos hilvanan un universo de situaciones y personajes que se relacionan con el espacio territorial del interior entrerriano.

Torres nació en Rosario, desde adolescente vive en Entre Ríos. Primero, en Hernández que en la selección de cuentos le sirve como recurso para ambientar sus historias. Desde hace dos años, vive en Crespo.

Un poco de todo

En diálogo con Paralelo 32, Torre comentó que “en 2019 comencé la escritura, este libro se armó la mayor parte durante 2021 en Hernández, con historias referenciadas en el pueblo, aunque no lo nombro en los cuentos. Después, buscando trabajo, se fue dando una cosa y otra, y terminé viniendo a Crespo”.

Agregó que en su familia no hay antecedentes literarios. “Pero, mi viejo es jubilado del Ejército y siempre le interesó la lectura; siempre estuvo la literatura en casa. Una de las primeras novelas que me regaló fue Harry Potter”. Se refirió a una amplia gama de autores que han influido en su interés por las letras: Stephen King, Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Ambroice Pierce, Julio Verne. “Un escritor que me gusta es Horacio Quiroga, con sus ambientes oscuros, incluso en lo que hace como literatura para chicos.

Torre describe que en los cuentos “hay un poco de todo, misterio, terror, un poco de horror con sangre. Mi inspiración mayor fue el pueblo de Hernández, los lugares que conocía”. Tiene mucho material escrito, incluso dos novelas en proceso de elaboración. Para la selección de cuentos para ‘El primer frío del otoño’ “quedaron un montón de cuentos afuera”, comentó.

Su primer libro fue presentado en Hernández y en la Biblioteca Popular ‘Orientación’ de Crespo. Con ‘El primer frío del otoño’, obra que expone oficio y calidad en pleno desarrollo, Martín Torre busca forjarse un destino literario.

Así escribe

“Metió sus delicados y sensuales dedos en la cartera. Largas uñas color bordó chocaron con objetos que hicieron ruido. Sacó una cigarrera, tomó un cigarrillo delgado, blanco como resplandor de luna. Lo encendió, exhaló la primera bocanada de humo espeso, sintió un leve ardor en sus ojos. Limpió una gota de sangre que sentía caer por la comisura de su boca. Rodeó el cuerpo que estaba en el suelo, un charco de sangre empezaba a formarse. Se alejó en silencio antes de que llegara el amanecer”. (Cuento: ‘Una gota de sangre’.