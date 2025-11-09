Google continúa fortaleciendo su asistente de estudio impulsado por inteligencia artificial. En su más reciente actualización, NotebookLM incorporó nuevas funciones en sus aplicaciones para iPhone y Android, diseñadas especialmente para hacer del aprendizaje una experiencia más práctica y personalizada.

Con esta mejora, la herramienta ahora permite crear tarjetas didácticas y cuestionarios directamente desde el celular, una función que hasta ahora estaba limitada a la versión web. Estas nuevas opciones buscan ayudar a los usuarios a repasar contenidos, prepararse para exámenes o memorizar información con mayor facilidad.

Tarjetas didácticas con un toque

Desde las apps móviles, los usuarios pueden generar tarjetas didácticas con un solo toque, utilizando el contenido almacenado en sus cuadernos de NotebookLM. Una vez creadas, las tarjetas presentan preguntas automáticas basadas en las fuentes seleccionadas, que el usuario puede responder y luego voltear para verificar la respuesta correcta.

Además, es posible personalizar la cantidad y dificultad de las tarjetas: estándar, menos o más fichas, y niveles de dificultad fácil, medio o alto.

Cuestionarios interactivos

La función de cuestionarios ofrece una experiencia similar. Al activarla desde la app, se generan exámenes de opción múltiple con cuatro posibles respuestas por pregunta. Al igual que las tarjetas, se pueden ajustar la cantidad de preguntas y el nivel de complejidad, lo que convierte a NotebookLM en una herramienta versátil tanto para estudiantes como para profesionales que buscan reforzar conocimientos.

Una de las novedades más prácticas es que los usuarios pueden activar o desactivar fuentes temporales, para que las preguntas se basen exclusivamente en los archivos, enlaces o videos seleccionados. Esto permite enfocar los repasos en temas específicos, ideal para momentos previos a una evaluación o presentación.

Mejoras en el chat y el rendimiento

La actualización también incluye optimizaciones técnicas que mejoran notablemente la experiencia de uso. El chat de NotebookLM ahora cuenta con una ventana de contexto cuatro veces mayor y una memoria de conversación seis veces más amplia, lo que permite mantener diálogos más coherentes y extensos con la IA.

Además, Google asegura que las respuestas generadas son hasta un 50 % más precisas, una mejora significativa que refuerza la utilidad de la plataforma como asistente de estudio y trabajo.

Un aliado inteligente para aprender en cualquier momento

Con estas nuevas funciones móviles, NotebookLM se consolida como un aliado clave para quienes estudian o trabajan con grandes volúmenes de información. Ya sea repasando conceptos en el colectivo, afinando detalles antes de un examen o repasando materiales durante un viaje, la app permite aprovechar cada momento para aprender de forma dinámica e inteligente.

La actualización ya está disponible para iPhone y Android, y reafirma el compromiso de Google por convertir a NotebookLM en una herramienta integral de aprendizaje basada en IA, accesible desde cualquier dispositivo.