Victoria.- En el marco de las actividades por el Mes de la Agroecología, la Municipalidad junto al Instituto Superior Gaspar Benavento de nuestra ciudad desarrolló una jornada orientada a analizar los desafíos ambientales contemporáneos. Una de las disertaciones relevantes estuvo a cargo del ingeniero ambiental y docente Emmanuel Main, quien ofreció un diagnóstico minucioso sobre el cambio climático, sus causas estructurales y las severas implicancias que proyectan estos fenómenos sobre el territorio regional y los sistemas productivos.

Main, quien también se desempeña como consultor técnico de la Dirección de Medio Ambiente local y docente en la Escuela Agrotécnica Alberdi, explicó a Paralelo32 que, si bien el clima posee ciclos de variabilidad natural, la velocidad y la intensidad de las alteraciones actuales responden a una aceleración inédita. “En los últimos 30 años la tasa de incremento de la temperatura se aceleró un 600%. La velocidad de los cambios supera cualquier registro previo, impidiendo la adaptación de las especies y poniendo en riesgo los sistemas de producción ante eventos extremos de sequía o inundación”, alertó el profesional, señalando que la agresión sistemática sobre los ecosistemas puede desencadenar puntos de no retorno.

Dentro de ese planteo, Main puso la interferencia de las intervenciones humanas sobre las dinámicas hídricas naturales. Al abordar la crisis derivada de las bajantes extraordinarias y la fragilidad en la captación de agua potable que ha afectado a la región (y nuestra costa), Main advirtió sobre la falta de criterio ambiental al planificar obras de infraestructura a gran escala. En ese sentido, cuestionó los proyectos impulsados sobre la vía navegable: “Hay una locura en esto de querer adaptar los ríos a los barcos en lugar de adaptar los barcos a los ríos. Cuando a los factores climáticos les sumás intervenciones como el dragado para megabuques, el combo resulta letal”.

Frente al modelo intensivo predominante basado en monocultivos, el disertante reivindicó el rol clave de la agroecología. Aclaró que esta disciplina no solo rescata saberes ancestrales de producción alimentaria, sino que se consolida como una herramienta técnica indispensable para fijar carbono atmosférico en el suelo a través de la vegetación. “La acumulación de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles es el principal motor de esta crisis. La agroecología aporta prácticas concretas para mitigar esas emisiones y regenerar los suelos”, amplió.

Finalmente, Main invitó a reflexionar sobre la ética del desarrollo y la necesidad de priorizar una mirada holística sobre los recursos naturales por encima de la especulación. “Debemos garantizar una equidad intergeneracional; los recursos deben estar al servicio de satisfacer las necesidades humanas y preservar el entorno para quienes vienen, no orientados únicamente a la rentabilidad individual de unos pocos”.