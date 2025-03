En un contexto de crisis económica que afecta gravemente a los medios tradicionales de comunicación, LT 39 Medios ha tomado la decisión de unificar sus emisoras AM 980 Radio Victoria y FM 90.3. Esta medida, impulsada por los altos costos de mantenimiento, ha derivado en una reducción de la planta laboral, emisión de programas y horarios al aire concentrándolos a la mañana. Una alta fuente del medio explicó a Paralelo 32 los desafíos que enfrenta la empresa, que no es ajena a la situación del sector.

Un modelo insostenible

La fuente consultada fue contundente al describir la situación de los medios tradicionales de comunicación en Argentina: “Las empresas hoy relacionadas con los medios, en su mayoría, son deficitarias. Las que no, es porque no tienen las cosas en regla. Y las que las tienen, no llegan a cubrir los costos”.

Desde la emisora detallaron que el principal problema es la falta de ingresos publicitarios suficientes para sostener las estructuras actuales. “Vendemos una publicidad a 15 o 20 mil pesos y hay que ir tres veces a cobrarla. Con los costos de movilidad y la baja rentabilidad, se vuelve inviable. Además, en una sociedad pequeña, los comerciantes también están golpeados y cuesta sostener los acuerdos publicitarios”, explicaron.

La caída del sector y la presión económica

Según nos detallaron, el declive se aceleró con el derrumbe económico del país: “Fuimos los primeros en sentir el golpe. No somos como el cable o los diarios a la distancia, que tienen otras fuentes de ingresos. La mayoría de los diarios ya no existen, Paralelo32 subsiste porque es un ejemplo de gráfica en la región, pero no debe ser nada fácil mantenerse”.

Los costos operativos también han crecido de manera descontrolada. “Hace un año pagábamos 400 mil pesos de electricidad. Hoy son dos millones. La radio depende de la electricidad y estos aumentos nos ponen contra la pared”, señaló nuestra fuente. Además, mencionó que la inflación golpea con fuerza la compra de insumos esenciales: “Un juego de válvulas para transmisores cuesta 3.500 dólares. Es impagable si se rompe”.

Desafíos tecnológicos y cambios en la audiencia

Desde LT 39 destacaron que, a pesar de las dificultades, la emisora ha sido pionera en muchas áreas: “Fuimos los primeros en la región en transmitir en Facebook, en implementar streaming y en ofrecer cobertura digital. Pero hoy, a pesar de contar con la tecnología, los costos de producción nos limitan. Para televisar un evento como el COPA, por ejemplo, se necesitan al menos 10 personas, y es insostenible económicamente”.

Aun así, reconocen el fuerte vínculo entre la audiencia y la radio. “La gente sigue escuchando. En la cancha, muchos ven el partido con un auricular puesto. La radio es parte de la identidad de la ciudad, pero económicamente estamos quebrados”, lamentó.

El futuro de la radio

Sobre la reciente unificación de las emisoras, explicó que fue una medida de emergencia para garantizar la continuidad del medio: “Es un paliativo. La idea es sostenernos hasta que la economía mejore”. Incluso mencionaron un compromiso empresarial de reincorporar al personal despedido en el futuro: “Nos dijeron que, cuando la situación lo permita, retomarán a quienes fueron desvinculados, porque son profesionales y se lo merecen”.

Por el momento, LT39 comienza su programación a las 6:30 con Santiago Rinaldi desde Paraná, y con la apoyatura de Ricardo Cruz en estudio. A las 8:30 comienza su programa Roberto Caminos ‘Caminando’, y a las 10:30 hace lo propio Sebastián Firpo con Burro de Arranque hasta las 12:30, todo en dúplex. Como bien dijo la fuente consultada, se han producido despidos y se llegó a esta situación para no interrumpir del todo la señal. Este medio ya atravesó otras crisis cuando pasó de manos locales a inversionistas foráneos, pero aunque pudo recuperarse, actualmente sufre un nuevo embate económico.

Pese a todo, desde LT 39 mantienen una visión optimista: “Esto en algún momento tiene que cambiar. Hay un pequeño indicio de reactivación. No podemos estar siempre así. La radio es fundamental para la comunidad y vamos a luchar para mantenerla”.