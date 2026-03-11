Durante la conversación, Norma compartió aspectos de su trayectoria personal y profesional, reflexionó sobre el rol de la mujer, la educación y las transformaciones personales, además de profundizar en su trabajo actual vinculado a la armonización de espacios y el bienestar familiar.

Una vida marcada por la docencia y el trabajo en equipo

Brauer se definió en primer lugar como docente jubilada, aunque aclaró que continúa transitando su camino educativo desde otros ámbitos. También forma parte de una empresa familiar vinculada a la arquitectura y el diseño, donde trabaja junto a su marido y sus hijas.

En ese espacio se dedica al interiorismo, el paisajismo y la armonización de ambientes, una actividad que fue desarrollando a lo largo de los años y que complementa con una constante formación y estudio.

“Todo lo que hago lo hago con el cien por ciento de pasión”, expresó durante la entrevista, al definirse como una mujer que ha atravesado experiencias tanto felices como difíciles y que valora esos procesos como parte de su crecimiento personal.

La educación y la necesidad de formar para la vida

Uno de los ejes de la charla fue su extensa trayectoria en la docencia, que describió como “su gran amor”. Brauer recordó que durante años buscó innovar dentro del aula, intentando acompañar a los alumnos desde una mirada más humana y menos rígida.

“Los docentes no estamos solo para transmitir conocimientos, sino para sacar lo mejor de cada chico”, sostuvo.

En ese sentido, reflexionó sobre los desafíos actuales del sistema educativo y señaló que muchas veces la escuela no logra preparar a los jóvenes para la vida cotidiana. Según planteó, hoy el rol del docente debería enfocarse más en acompañar, orientar y ayudar a los estudiantes a interpretar la enorme cantidad de información disponible.

También remarcó la importancia de fortalecer los valores y la contención en distintos ámbitos sociales. “Hoy los chicos necesitan ser escuchados y comprendidos”, afirmó, al tiempo que destacó el rol que cumplen espacios como los clubes en la formación y acompañamiento de los jóvenes.

De la arquitectura a la armonización de los hogares

Otro de los temas abordados en la entrevista fue su trabajo actual vinculado a la armonización energética de los espacios, una práctica que combina conocimientos de interiorismo, arquitectura y filosofías orientales como el feng shui.

Norma explicó que su interés por este campo surgió a partir de experiencias personales y de la observación de cómo los espacios influyen en el bienestar de las personas.

“Una casa no es solo decoración. A veces los problemas familiares, emocionales o de salud también tienen relación con cómo están organizados los espacios”, señaló.

Según explicó, su trabajo consiste en analizar la estructura y la energía de la vivienda, escuchar a los integrantes de la familia y proponer cambios que favorezcan la armonía del hogar. Estos ajustes pueden ir desde la reorganización de muebles hasta modificaciones en la iluminación, ventilación o distribución de ambientes.

“El objetivo es que la casa sea un lugar donde las personas se sientan contenidas, un oasis al que quieran volver”, indicó.

Pasión, transformación y sentido de vida

Durante la entrevista también reflexionó sobre la importancia de encontrar un propósito y vivir con pasión. Para Brauer, el trabajo ideal es aquel que conecta con lo que a cada persona le gusta y le da sentido a su vida.

“Para mí, mi trabajo no es trabajo. Es hacer lo que amo”, expresó.

Además, destacó el valor del crecimiento personal permanente y del acompañamiento en pareja y en familia. “Uno nunca termina de aprender ni de mejorar”, afirmó.

La charla cerró con una invitación a seguir explorando estos temas en futuras conversaciones dentro del programa, donde Brauer dejó abierta la posibilidad de profundizar en aspectos relacionados con la transformación personal, el bienestar y el vínculo entre las personas y los espacios que habitan.