Victoria.- Por estos días se dieron a conocer los Premios Gardel 2020 y dentro de los nominados se encuentra el artista victoriense Marcos Pereyra, que participa en la elección por su trabajo discográfico “Canciones”, grabado en el 2019.

“Fuimos incorporados como el mejor álbum de chamamé, lo hicimos en vivo cuando grabamos un video en “Entre dos Ríos”, que difunde a los autores y compositores entrerrianos. Fue el año pasado cuando estaba preparando el viaje a Estados Unidos y no tenía tiempo para hacerlo en un estudio, tenía también compromisos de producción con otros artistas y creo que salió un buen producto” dijo a Paralelo 32 el cantautor victoriense.

Agregó que para este trabajo fue acompañado por Diego Gonzalez (acordeón), oriundo de nuestra ciudad, Juani Cruzado (bajo), Silvio Pereyra y en otros Rubén Gimenez (Diamante).

El año pasado los premios se entregaron en Mendoza y en el 2020 está programado hacer la ceremonia en Salta. Obviamente no se sabe si se podrá hacer por la cuarentena, aunque no se descarta que se realice en forma virtual.

Compite en la misma categoría con Monchito Merlo, Las guitarras de Curuzu, Miguel Figueroa, Javier Solis, Hemanos Zalazar, Hermanas Vera y Chamamé Aborigen.

Los Premios Gardel todos los años distinguen, a nivel nacional, a lo más destacado de la música, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías. Este galardón está organizado por CAPIF (la cámara que agrupa a los sellos discográficos de nuestro país).