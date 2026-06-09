Desde la Jefatura Departamental de Policía de Diamante, al frente de la cual se encuentra el Comisario Inspector Maximiliano Villamonte, se informó de la reestructuración que se llevó a cabo en las distintas dependencias del departamento, en pos de brindar mejoras al servicio prestado a la comunidad.

Seguidamente se informó que fue asignado al frente de la División Operaciones y Seguridad, el Comisario Inspector Leonardo Martinez; mientras que a cargo de la Comisaria Strobel, quedó el Comisario Principal Sebastián Villamonte; en Comisaria Las Cuevas, fue asignado el Sub Comisario Cristian Peralta; y a cargo de la Comisaria Salto estará el Sub Comisario Juan Reyes.