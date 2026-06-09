Entre Ríos
Nombramientos en la policía del departamento Diamante
Desde la Jefatura Departamental de Policía de Diamante, al frente de la cual se encuentra el Comisario Inspector Maximiliano Villamonte, se informó de la reestructuración que se llevó a cabo en las distintas dependencias del departamento, en pos de brindar mejoras al servicio prestado a la comunidad.
Seguidamente se informó que fue asignado al frente de la División Operaciones y Seguridad, el Comisario Inspector Leonardo Martinez; mientras que a cargo de la Comisaria Strobel, quedó el Comisario Principal Sebastián Villamonte; en Comisaria Las Cuevas, fue asignado el Sub Comisario Cristian Peralta; y a cargo de la Comisaria Salto estará el Sub Comisario Juan Reyes.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar