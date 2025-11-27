Nokia planea volver a sacar al mercado, 17 años después de su primer lanzamiento, su modelo 3310, un dispositivo que se destacó por una extensa duración de la batería y un formato casi «indestructible», en el marco del Congreso de Móviles en Barcelona que tendrá lugar a partir del 27 de febrero, según informó hoy la prensa especializada.

Se trata de un modelo clásico, rectangular, con una pantalla monocroma de 84 x 84 puntos, lejos de los smartphones: entre sus funciones se destaca una calculadora, una función de recordatorios y un cronómetros, además de la posibilidad de marcar un número telefónico por voz.

Según recordaron medios especializados, el 3310 traía cuatro juegos: Snake II, Pairs II, Space Impact, y Bantumi. Si bien la empresa había dejado de fabricarlo años atrás, aún podía adquirirse en plataformas de comercio online como Amazon, Marketplace o eBay. El equipo volverá a ser lanzado durante el Congreso de Móviles de Barcelona, donde la empresa finlandesa también presentará otros modelos nuevos.