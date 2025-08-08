Nogoyá.– Williams, el niño de 12 años oriundo de Distrito Sauce que sufrió severas quemaduras al manipular una estufa a kerosene, permanece internado en un centro de salud de Buenos Aires. Su estado sigue siendo grave, sedado y con asistencia respiratoria, mientras es sometido a cirugías y tratamientos continuos para reparar las lesiones en su piel.

Según informaron sus padres en el parte médico difundido este jueves, el equipo médico comenzó a colocarle coberturas transitorias en las zonas donde no tiene piel, con el objetivo de proteger las heridas y favorecer su recuperación. “La cobertura transitoria puede adherirse o no a la piel, eso dependerá de las características del lecho”, explicaron.

Si bien la situación sigue siendo delicada por la extensión de las quemaduras, los estudios indican que todos sus órganos funcionan correctamente. Williams es llevado al quirófano tres veces por semana para avanzar en la atención de las lesiones.

“La gravedad siempre está. Solo pedimos que sigan orando por él”, manifestaron sus padres, agradeciendo el acompañamiento y la solidaridad que han recibido en estos días.