Durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto, Nogoyá fue sede de una nueva edición del Campeonato Provincial de Bochas de Veteranos “Horacio Zapata”, una competencia que convocó a jugadores y representantes de instituciones de distintos puntos de Entre Ríos.

El certamen fue organizado por la Asociación de Bochas de Nogoyá y fiscalizado por la Federación Entrerriana de Bochas. En total participaron 34 equipos, que durante el fin de semana disputaron las diferentes instancias de la competencia.

La actividad tuvo como sede principal al Club 9 de Julio, aunque los partidos también se desarrollaron en canchas del Club Libertad, Club Ferrocarril, Club Deportivo Nogoyá, El Guineo del 20 de Septiembre, Club Social de Lucas González y Talleres Bochín Club de Victoria.

Victoria se quedó con el título provincial

Tras las distintas etapas del campeonato, Victoria se consagró campeón provincial.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

Victoria – Campeón provincial Gualeguaychú A – Subcampeón Concepción del Uruguay A – Tercer puesto Colón C – Cuarto puesto

De esta manera, el torneo volvió a reunir a referentes de las bochas entrerrianas en una competencia que combinó el aspecto deportivo con el encuentro entre instituciones y representantes de distintas localidades.

Tres equipos representaron a Nogoyá

La ciudad anfitriona contó con tres equipos en la competencia.

Nogoyá A estuvo integrado por Américo Cabrera, Horacio Carmelo Cámpora, Miguel Zalazar y Mario Godoy.

En Nogoyá B participaron Horacio Zapata, Alberto García, Fabián García, Eulalio Vergara y Eduardo Caminos.

Por su parte, Nogoyá C estuvo conformado por Miguel Vergara, Raúl Berón, Juan Ramón López, Jorge Jaime y Héctor Smith.

Un campeonato que movilizó a Nogoyá

Además de la competencia, el Provincial significó un importante movimiento para la ciudad, con la llegada de jugadores, dirigentes, acompañantes y familias durante las dos jornadas.

La presidenta de la Asociación de Bochas de Nogoyá destacó el esfuerzo realizado para llevar adelante el campeonato y el impacto que genera una competencia de estas características.

“La realización de este campeonato representa una gran oportunidad para Nogoyá, no solo desde lo deportivo, sino también para promover el encuentro, el intercambio y el movimiento que generan este tipo de eventos en la comunidad”, señaló.

La dirigente también remarcó el trabajo institucional necesario para concretar una competencia de alcance provincial.