Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que este viernes, alrededor de las 7 de la mañana, se registró un siniestro vial con lesiones de carácter grave en la intersección de la avenida Eva Duarte de Perón y la Ruta Nacional Nº 12.

En el lugar colisionaron un automóvil Ford Focus, conducido por un hombre de 30 años, y una motocicleta Keller Crono 110 cc, guiada por un ciudadano de 32 años. Según se indicó, ambos rodados circulaban en sentido oeste-este por la ruta, cuando el conductor del automóvil habría realizado una maniobra de giro hacia el sur para tomar la avenida. En ese momento, la moto impactó en el lateral trasero izquierdo del vehículo.

A raíz del choque, el motociclista debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura desplazada de radio en el brazo derecho.

Personal del Puesto de Control Vial Nogoyá colaboró en el procedimiento realizando los test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados positivos: 1,29 gramos por litro de alcohol en sangre para el automovilista y 0,92 g/l para el motociclista.

Por el hecho, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes.

Ingresos por contravenciones durante la madrugada

Por otra parte, la Jefatura Departamental Nogoyá informó sobre dos intervenciones realizadas durante la madrugada del 17 de enero.

Pasadas las 00:15 horas, vecinos de la zona de bulevar Alberdi y calle Gregorio Elizalde alertaron sobre la presencia de dos hombres causando disturbios en la vía pública. Personal de la Comisaría Villa 3 de Febrero constató la situación e identificó a uno de los involucrados, quien agredió verbalmente a los efectivos, motivo por el cual fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, previo examen del médico policial, por infracción a los artículos 41º y 43º de la Ley Provincial Nº 3815.

En tanto, alrededor de las 2 de la mañana, personal de Comisaría Zona Sur intervino en calle Fermín Chávez y Arturo Illia, donde hallaron a un hombre sentado en la vía pública, con el torso descubierto, descalzo y vistiendo únicamente un bóxer. Presentaba un discurso incoherente y signos de estar bajo los efectos del alcohol. Para resguardar su integridad, fue trasladado al Hospital San Blas para su evaluación médica y posteriormente a la Jefatura Departamental, quedando alojado en calidad de contraventor por infracción al artículo 41º de la Ley Provincial Nº 3815.